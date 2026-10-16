Štai kada sulauksite nelauktų svečių: tikrina ne tik dokumentus, bet ir namus

Gyventojai socialiniame tinkle dalijosi, kad norint gauti pašalpą vien užpildyti dokumentus – neužtenka. Žmonės piktinosi, kad į namus tenka įsileisti ir savivaldybės darbuotojus.
„Nemalonią patikrą turėjau. Atėjusi savivaldybės darbuotoja apžiūrėjo butą, klausinėjo, iš kur gaunu pinigų nuomai, ar nevėluoju sumokėti komunalinių mokesčių“, – pasakojo moteris.
Kita komentatorė tikino, kad patikrą vykdantys darbuotojai lenda ir į šaldytuvą.
„Prieš metus vyras neturėjo darbo, šeimą išlaikiau viena. Todėl paprašėme socialinės pašalpos.
Darbuotojai atėjo patikrinti mūsų namų, tai viską apžiūrėjo, netgi šaldytuvą. Pažiūrėjo, kokio maisto ten turime“, – stebėjosi moteris.
Tikrina, nes turi tam teisę?
Dar viena komentatorė tikino, kad savivaldybės darbuotojai atėję patikrinti buto tikriausiai tikėjosi rasti landynę, o ne normalius namus.
„Stebėjosi, kad butas tvarkingas, su plastikiniais langais.
Juk gyvenime visko atsitinka, ne visi gyvena iš pašalpų. Tiesiog kartais taip susiklosto gyvenimas, kad reikia pagalbos. O pašalpos paprašyti niekas nedraudžia. Ir jau pati savivaldybė sprendžia, ją skirti, ar ne“, – komentavo moteris.
Tuo metu kiti komentatoriai tikino, kad savivaldybės darbuotojai turi teisę apžiūrėti būstus ir nereikėtų tuo stebėtis.
„Juk tokios taisyklės, jeigu norite pašalpų, turite parodyti, kaip gyvenate. Darbuotojai turi įsitikinti, kad pinigų jums tikrai reikia“, – rašė komentatorė.
Kita moteris jai antrino.
„Tikrai tenka matyti, kaip iš pašalpų gyvenantys žmonės, dar randa pinigų ir remontus pasidaryti. Todėl tikrai reikia patikrinti, ar jiems pašalpos reikalingos“, – rašė moteris.
Atvyksta surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto
Kauno miesto savivaldybė anksčiau pasakojoo, kad kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos gali būti tikrinamos buities ir gyvenimo sąlygos, surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas.
„Pareiškėjų gyvenimo sąlygos tikrinamos tais atvejais, kai kyla pagrįstų įtarimų dėl prašyme-paraiškoje pateiktų duomenų apie nuosavybės teise turimą turtą, užimtumą ar gaunamas pajamas arba yra gaunama informacija apie galimai neteisėtą paramos gavimą.
Kai kreipiamasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas gali būti surašomas tikslinant faktiškai būste gyvenančių asmenų skaičių“, – tuo metu komentavo savivaldybė.
Pasak jos, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas su jame pateiktomis rekomendacijomis yra vienas iš dokumentų skiriant piniginę socialinę paramą išimties tvarka, kada pareiškėjų prašymai-paraiškos svarstomi Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijoje, kai asmenys neturi teisės į paramą bendra tvarka.
„Vadovaujantis įstatymu buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas atliekamas patvirtinti asmens faktinei gyvenamajai vietai. Tokie veiksmai atliekami, kai asmenys nėra deklaravę gyvenamosios vietos Kaune ir kreipiasi dėl vienkartinės pašalpos skyrimo asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, ir asmenims dėl asmens tapatybės dokumento pagaminimo.
Taip pat, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas atliekamas, kai asmenys kreipiasi dėl tikslinės pašalpos asmenims, nukentėjusiems nuo gaisrų“, – vardijo savivaldybė.
Tikrina, kai kyla įtarimų
Vilniaus miesto savivaldybė kiek anksčiau komentavo, kad padėdama sunkioje materialinėje padėtyje atsidūrusiems ir visas kitas pajamų gavimo galimybes jau išnaudojusiems vilniečiams yra numačiusi piniginės paramos (vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų) teikimą iš savivaldybės biudžeto lėšų.
„Šios paramos dydžius, skyrimo ir mokėjimo sąlygas reglamentuoja Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas. Jame nurodyti vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų dydžiai, išvardyti visi atvejai ir surašytos konkrečios sąlygos, kurias atitinkant vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims galima kreiptis dėl konkretaus poreikio vienkartinei, tikslinei, sąlyginei ar periodinei pašalpai gauti.
Taip pat numatytas išsamus dokumentų, kuriuos kreipdamasis dėl vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ar periodinės pašalpos skyrimo asmuo turi pateikti kartu su prašymu, sąrašas“, – tuo metu komentavo savivaldybė.
Anot jos, siekiant patikrinti gyventojo pateiktos informacijos teisingumą apie gyventojo ar jo šeimos faktinę gyvenamąją vietą, gyvenimo sąlygas, šeimos sudėtį ir panašiai, gali būti tikrinama asmens gyvenamoji vieta (namai) ir gyvenimo sąlygos.
„Nuvykus asmens gyvenamuoju adresu, patikrinami jo namai, gyvenimo sąlygos ir surašomas bei užregistruojamas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas, kuriame pateikiama faktinė patikrinimo metu surinkta informacija.
Taigi, asmenų gyvenimo sąlygos išskirtinais atvejais tikrai gali būti tikrinamos ir vertinamos kai kyla įtarimų, pavyzdžiui, pagal registrų duomenis nustatoma, kad vaikai lanko mokyklas kitame mieste, o ne Vilniuje; esant poreikiui surinkti išsamią informaciją apie gaisro sukeltus padarinius ir asmens patirtus nuostolius, siekiant įvertinti realią patirtos žalos sumą, kai kyla įtarimų dėl šeimos sudėties ir kt.“ – vardijo savivaldybė.
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