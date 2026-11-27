Gavę SMS žinutę su nuorodomis, gyventojai raginami jų nespausti. Visą informaciją apie savo sveikatos įrašus galima patikrinti tik prisijungus prie savo paskyros portale Esveikata.lt arba naudojantis mobiliąja programėle „Esveikata“.
„Patikiname, kad šių SMS žinučių siuntimas nėra niekaip susijęs su E. sveikatos sistema“, – skelbiama socialinio tinklo „Facebook“ E. sveikatos paskyroje.
Pažymima, kad pacientų duomenys e. sveikatoje yra saugūs, o pati sistema veikia sklandžiai, paslaugų teikimas, įskaitant išankstinę pacientų registraciją (IPR), nėra sutrikęs.