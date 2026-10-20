Seimas pritarė kitų metų PSDF biudžeto projektui

Už projektą po pateikimo balsavo 58 Seimo nariai, 2 buvo prieš, 29 susilaikė. Projektas Seime dar turės įveikti svarstymo ir priėmimo stadijas.
Vienas iš Sveikatos apsaugos ministerijos siektinų tikslų – mažinti eiles pas gydytojus. Prieš balsavimą „aušrietė“ parlamentarė Lina Šukytė-Korsakė sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio klausė, kiek papildomas finansavimas padės sutrumpinti pacientų laukimo pas gydytojus specialistus, diagnostinių tyrimų ir planinių operacijų eiles. L. Kukuraitis konkrečių siektinų rodiklių ar terminų nenurodė, pripažindamas, kad tokio poveikio apskaičiuoti nėra galimybių.
„Lietuvoje nėra mechanizmo, kaip paskaičiuoti, kad įdėjus kažkiek lėšų ar padarius kažkokį veiksmą, galėsim gauti tinkamą eilių sumažinimą. Tiesiog yra per daug sudėtinga ir nėra modelių“, – atsakė ministras.
Vyriausybė šiam projektui pritarė praėjusią savaitę. Kaip tuomet teigė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, kitų metų PSDF biudžeto pajamos, palyginti su patvirtintu 2026 metų planu, turėtų augti 554 mln. eurų, arba beveik 13 proc.
PSDF biudžete daugiausia pajamų planuojama surinkti iš privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų – 4,64 mlrd. eurų. Iš jų 3,24 mlrd. eurų sudarytų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos, o 1,4 mlrd. eurų – valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis.
Didžiausia išlaidų dalis – 3,41 mlrd. eurų – numatyta asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Vaistams, medicinos pagalbos priemonėms, įskaitant ortopedijos technines priemones, specialiosios medicininės paskirties maisto produktams ir medicinos priemonių nuomai planuojama skirti 912,1 mln. eurų. Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti numatoma skirti 186,3 mln. eurų.
Projektu taip pat numatoma PSDF biudžeto rezervą papildyti 103,1 mln. eurų. Metų pradžioje rezervas turėtų siekti beveik 872,9 mln. eurų, o metų pabaigoje – apie 976 mln. eurų.