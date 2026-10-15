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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Puiki žinia: vienas iš Lietuvos startuolių pritraukė 5 mln. eurų investiciją plėtrai

2026-10-15 11:15 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 11:15
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Lietuvių rinkodaros startuolis „Holo LT“ pritraukė 5 mln. eurų ankstyvojo etapo investiciją, skirtą automatizuoti dirbtiniu intelektu (DI) paremtą, smulkiam ir vidutiniam verslui skirtą rinkodaros platformą „Holo“ bei plėsti komandą.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)
GALERIJA (5)

Lietuvių rinkodaros startuolis „Holo LT“ pritraukė 5 mln. eurų ankstyvojo etapo investiciją, skirtą automatizuoti dirbtiniu intelektu (DI) paremtą, smulkiam ir vidutiniam verslui skirtą rinkodaros platformą „Holo“ bei plėsti komandą.

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Į startuolį investavo Lenkijos investicinis fondas „Market One Capital“, Lietuvos rizikos kapitalo fondas „FirstPick“, verslo angelų sindikatas „NGL Ventures“, JAV fondų valdymo įmonės „Silicon Gardens“, „Leonis Capital“, „Tekton Ventures“ ir kiti verslo angelai, pranešė įmonė.

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„Po kelerių metų smulkūs verslai galės vykdyti rinkodarą taip, kaip tai daro didžiausi pasaulio prekių ženklai – su aiškiais planais, nuolatiniu testavimu ir pagrįstais kassavaitiniais sprendimais. Ši investicija skirta tokio lygio rinkodarą paversti prieinama smulkiam verslui ir ją vykdyti autopiloto režimu“, – pranešime teigė vienas startuolio įkūrėjų Aleksandras Urbanavičius.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Kitas platformos įkūrėjas Deividas Kovgeris sako, jog šis investicinis etapas padės platformą tiksliau pritaikyti kiekvienam vartotojui.

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Be to, investicija leis auginti komandą – bendrovė ketina įdarbinti „YouTube“ ir kitų vaizdo turinio kūrėjų, inžinierių, SEO ir rinkodaros specialistų. Šiuo metu bendrovės Vilniaus biure dirba 30 darbuotojų, teigiama pranešime.

Pernai pavasarį įkurta bendrovė iki šiol buvo pritraukusi mažiau nei 1 mln. eurų investicijų ir turi 20 tūkst. vartotojų daugiau nei 100 pasaulio valstybių.

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„Holo“ įkūrė A. Urbanavičius, D. Kovgeris, Karolis Vaiginis ir Arnas Puidokas.

Verslą išanalizavusi platforma įmonėms parengia rinkodaros planą ir padeda jį įgyvendinti – visas turinys automatiškai sudėliojamas į rinkodaros kalendorių, o verslo savininkas gali jį koreguoti.

Pernai nuo balandžio vidurio iki metų pabaigos įmonės pardavimo pajamos siekė 1,17 mln. eurų, o grynasis nuostolis – 409,8 tūkst. eurų, rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.

indeliai.lt

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