Prezidentūroje vyks aštuntasis Regionų forumas

Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva vykstantis renginys organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA).
Pirmoji renginio dalis vyks Prezidentūros Kolonų salėje, ji bus skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti.
Sveikinimo žodžius tars G. Nausėda, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, LSA prezidentas Audrius Klišonis.
Diskusijose dalyvaus aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė, krašto apsaugos viceministras Tomas Mikelkevičius, M. Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras, ministerijų atstovai, savivaldybių merai ir kiti svečiai.
Antroji forumo dalis vyks Baltojoje salėje, ji bus skirta vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti.
Šalies vadovas savo kalboje aptars valstybės atsparumo ir civilinio saugumo tematiką. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujajai finansinei perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Sveikinimo žodžius tars Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjeras Mindaugas Sinkevičius, finansų ministras Taurimas Valys, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, pranešimą skaitys LSA prezidentas A. Klišonis.
Diskusijoje „Investicijos Lietuvos regionams: nuo vizijos prie sprendimų“ dalyvaus ministrai, merai, parlamentinių partijų deleguoti atstovai, akademikai, verslo atstovai ir ekspertai.
Forumo pabaigoje bus pasirašytas Finansų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos memorandumas „Dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje“.