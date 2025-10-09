Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Popiežius pasveikino naujienų agentūrų darbą pasaulyje, kuriame „nebebūna tiesos“ ir klesti DI

2025-10-09 14:59 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 14:59

Popiežius Leonas XIV ketvirtadienį pasveikino naujienų agentūrų darbą, pavadindamas jas tvirta atrama pasaulyje, kuriame vis dažniau „nebebūna tiesos", ir perspėjo dėl pavojų, kurie tyko, informacijos ieškant su dirbtinio intelekto pagalba.

Popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)

Popiežius Leonas XIV ketvirtadienį pasveikino naujienų agentūrų darbą, pavadindamas jas tvirta atrama pasaulyje, kuriame vis dažniau „nebebūna tiesos“, ir perspėjo dėl pavojų, kurie tyko, informacijos ieškant su dirbtinio intelekto pagalba.

„Pasauliui reikia laisvos, tikslios ir objektyvios informacijos“, – Vatikane susirinkusiems naujienų agentūrų tinklo „MINDS International“ atstovams sakė jis.

„Savo kantriu ir kruopščiu darbu galite tapti užkardu nuo tų, kurie, pasitelkdami senovinį melavimo meną, siekia sukelti susiskaldymą, kad galėtų skaldyti ir valdyti“, – pridūrė jis.

„Jūs taip pat galite būti pilietiškumo atrama, saugančia nuo tų lakiųjų smėlynų, kuriuose žinios – apytikrės ir nebebūna tiesos.“

Jis teigė, kad kruopštus, etikos principais paremtas reporterių darbas yra „priešnuodis prieš nepageidaujamos informacijos plitimą“.

Leonas atkreipė dėmesį į krizę, su kuria susiduria naujienų ir žiniasklaidos agentūros, kurių tradicinis reklamos pardavimo modelis, skirtas jų darbui finansuoti, atsiradus internetui tapo nebetoks veiksmingas, o pasirodžius dirbtinio intelekto pokalbių robotams dabar smarkiai sumažėjo ir žmonių, besilankančių jų svetainėse, skaičius.

„Dirbtinis intelektas lemia, kad informaciją gauname ir bendraujame kitaip, tačiau kas ir kokiais tikslais jį kontroliuoja?“ – klausė popiežius.

„Turime būti budrūs ir pasirūpinti, kad technologijos nepakeistų žmonių, o informacija ir algoritmai, kuriais ji šiandien valdoma, neatsidurtų vos keleto žmonių rankose.“

Leonas, pirmasis iš JAV kilęs Katalikų Bažnyčios vadovas, pats yra nukentėjęs nuo internete plintančių išmaniųjų vaizdo klastočių (angl. deep fake), kuriose jis vaizduojamas sakantis kalbas, sudėliotas naudojant dirbtinį intelektą.

Jis ir pirmiau yra raginęs paleisti visame pasaulyje įkalintus žurnalistus, o ketvirtadienį pakartojo, kad jų darbas „niekada negali būti laikomas nusikaltimu“.

Leonas taip pat pagerbė žuvusius žurnalistus ir pavadino juos „karo ir karo ideologijos, kuria siekiama, kad žurnalistų apskritai neliktų, aukomis“.

„Negalime jų pamiršti! Už tai, kad šiandien žinome, kas vyksta Gazoje, Ukrainoje ir visose kitose bombų nusiaubtose žemėse, turime būti dėkingi pirmiausiai būtent jiems“, – kalbėjo jis.

Popiežius Leonas ragino piliečius „vertinti ir remti specialistus ir agentūras, kurie savo darbe demonstruoja rimtį ir tikrą laisvę“.

„Laisva prieiga prie informacijos yra ramstis, kuris palaiko mūsų visuomenę, todėl esame kviečiami ją ginti ir užtikrinti jos egzistavimą“, – sakė jis.

