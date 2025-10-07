Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Planuoja didinti „Sodros“ mokesčius daliai gyventojų – teks papildomai mokėti po 97 eurus

2025-10-07 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-07 15:10

Pinigai (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Kartu su kitų metų „Sodros“ biudžeto projektu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia papildomas įstatymo pataisas. Jomis siūloma padidinti socialinio draudimo įmokas daliai gyventojų, kurie dabar jų moka mažiau už daugelį.

Be kita ko, siūlomos pataisos palies ir meno kūrėjus, atlikėjus, mažųjų bendrijų narius ir kitas visuomenės grupes.

„Sodros“ įmokos padidės mažinant lengvatą

Paprastai dirbantys pagal darbo sutartis „Sodros“ įmokas moka nuo visos (100 proc.) darbo užmokesčio sumos.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus alga iki mokesčių yra 2 tūkst. eurų, tuomet pritaikius 12,52 proc. įmokų tarifą į „Sodrą“ pervedama 250,4 euro įmokų.

Savarankiškai (ne pagal darbo sutartis) dirbantys asmenys įmokas moka ne nuo visų pajamų, bet nuo 50 proc. arba 90 proc. jų sumos.

Nuo tų pačių 2 tūkst. eurų išeitų atitinkamai 125,2 euro arba 225,36 euro – taigi dvigubai ar bent 10 proc. mažiau.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos registruotomis pataisomis tokią tvarką siūloma pakeisti ir „suvienodinti visų savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokų bazes“ (vertę nustatant 90 proc.).

Taip meno kūrėjo statusą turinčių darbingo amžiaus asmenų ir asmenų, gaunančių pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, socialinio draudimo įmokos būtų skaičiuojamos nuo apskaičiuoto ne 50, bet 90 proc. atlygio pagal sudarytas sutartis.

Be to, individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario, taip pat tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario socialinio draudimo įmokų bazę sudarytų jų asmeniniams poreikiams ne 50, bet 90 proc. lėšų suma, kuri deklaruojama kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

Galiausiai ir ūkininkams siūloma pakelti įmokų bazę, kad „Sodrai“ jie mokėtų daugiau įmokų.

Papildomai žada surinkti po 97 eurus per mėnesį

„Suvienodinus savarankiškai dirbančių asmenų socialinio draudimo įmokų bazes, būtų įgyvendintas įmokų mokėtojų (tarp savarankiškai dirbančių asmenų) lygybės principas.

Kartu siūlomi pakeitimai užtikrintų, kad savarankiškai dirbantys asmenys sumokėtų pakankamai socialinio draudimo įmokų pensijų stažui įgyti“, – rašoma pataisų aiškinamajame rašte.

Ministerija skaičiuoja, kad siūlomos pataisos paliestų apie 6 tūkst. savarankiškai dirbančių asmenų, o iš jų „Sodra“ papildomai surinktų apie 7 mln. eurų per metus.

Taigi, iš kiekvieno vidutiniškai po 1167 eurus per metus arba po 97 eurus per mėnesį.

Numatoma, kad jos būtų priimtos dar šiemet ir įsigaliotų jau nuo kitų metų pradžios.

indeliai.lt

