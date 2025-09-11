Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

NŽT į valstybės ir savivaldybių biudžetus iš žemės pardavimo šiemet pervedė 34 mln. eurų

2025-09-11 15:15 / šaltinis: BNS
2025-09-11 15:15

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) per aštuonis šių metų mėnesius į valstybės ir savivaldybių biudžetus žemės pardavimo pervedė 33,6 mln. eurų, iš jų į valstybės biudžetą – 20,6 mln. eurų, arba 31 proc. daugiau nei prieš metus, į savivaldybių – 13 mln. eurų – 44 proc. daugiau.

Pinigai (nuotr. SCANPIX)

0

Per aštuonis šių metų mėnesius sudaryta 8,9 tūkst. žemės nuomos sandorių – 28 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Vien NŽT nuomos sandorių šiemet buvo aštuonis kartus daugiau nei jų sudarė savivaldybės.

NŽT per šį laiką įveiklino 16,2 tūkst. hektarų valstybinės žemės. 

Šiemet patvirtinti 624 žemės reformos žemėtvarkos projektai – 40 proc. daugiau nei pernai, sudaryta 16 projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo sutarčių. 

Prieš metus savivaldybėms perduotas maždaug 120 tūkst. ha valstybinės žemės valdymas – jos patikėjimo teise valdo 55 tūkst. hektarų suformuotos (45 tūkst. sklypų) ir 67 tūkst. ha nesuformuotos žemės, be to, jos perėmė dalį NŽT funkcijų ir gali savarankiškai spręsti žemėtvarkos klausimus. 

Vyriausybė rugpjūčio pabaigoje pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui savivaldybėms perduoti valdyti valstybinę žemę kaimiškose vietovėse. Toks siūlymas bus teikiamas Seimui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

