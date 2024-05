Nuo liepos bus draudžiama tiekti plastikinius butelius su nepritvirtintais plastiko dangteliais

Atliekų tvarkymo įstatyme nurodoma, kad nuo minėtos datos bus draudžiama pateikti rinkai trijų litrų ir mažesnės talpos gėrimų tarą su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais, jeigu jie nelieka pritvirtinti prie taros per visą numatytą gaminių naudojimo trukmę. Dauguma gėrimų pakuočių, kurioms bus taikomas šis draudimas, jau dabar gaminamos su pritvirtintais dangteliais ir kamšteliais.

Lietuvos rinkoje likusioms pakuotėms su seno tipo kamšteliais ir dangteliais išpardavimo laikotarpis neribojamas.

Nurodytas draudimas netaikomas stiklinei ir metalinei gėrimų tarai su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais, taip pat gėrimų tarai su metaliniais kamšteliais ir dangteliais su plastikiniu sandarinimo sluoksniu. Taip pat išimtis taikoma gėrimų tarai, skirtai ir naudojamai specialiosios medicininės paskirties skystiems maisto produktams.

Aplinkos apsaugos įstatyme nurodyta, kad nustatytų reikalavimų neatitikimas užtraukia baudą nuo 1,7 iki 4 tūkst. eurų. Pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 3 iki 6 tūkst. eurų.

Administracinių nusižengimų kodekse nurodyta, kad nustatytų reikalavimų neatitinkančios trijų litrų ir mažesnės talpos gėrimų taros su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais pateikimas Lietuvos rinkai užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1,4 iki 3 tūkst. eurų.

Prieš priimant šią direktyvą Europos Komisijos užsakymu atlikta studija parodė, kad kamšteliai ir dangteliai patenka tarp dešimties dažniausiai ES šalių paplūdimiuose, pajūryje ir jūroje randamų šiukšlių rūšių, kadangi juos atsukus dažnai nukrenta ir pasimeta, be to, į taromatus minėtas gėrimų pakuotes galima priduoti ir be dangtelių ar kamštelių, todėl žmonės neskuba jų rinkti.