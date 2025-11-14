Mezgasi intriga: ryškėja vilniečių idėjos-lyderės, pasidalinsiančios 1, 3 mln. Eurų

Per pirmąsias dvi savaites jau balsavo per 9 tūkst. gyventojų. Didžiųjų idėjų lyderių ketvertuke užtikrintai pirmauja „Salininkų jaunimo parkas“, palengva rinkęs taškus spurtavo „Ancevičiaus perlas“, stabiliai į pergalę kopia „Gyva Vokės pakrantė“, „Dviračių parkas PUMPTRAC trasos“. Tačiau pirmaujančias idėjas sparčiai pradeda vytis „Smagi vaikystė Vingyje“ ar „Obuolio skveras“.
„Kiekvieną dieną girdime vilniečius – jų lūkesčius, pastebėjimus ir idėjas. Mums iš tiesų rūpi, kaip jaučiasi miesto žmonės ir kokiame Vilniuje jie nori gyventi. Dalyvaujamojo biudžeto programa suteikia gyventojams – ne politikams ar miesto administracijai – sprendimo teisę. Būkite aktyvūs, pasinaudokite šia unikalia galimybe – jei ne dėl savęs, tai dėl vaikų laisvalaikio, mūsų augintinių, mėgstančių aktyvų gyvenimo būdą žmonių ar tiesiog dėl gražėjančio miesto. Nebūkime pasyvūs stebėtojai, kad kažkas kitas nuspręstų už mus. Juk kiekvienas balsas reiškia, kad mūsų rajonas, kiemas ar žaidimų erdvė bus tokia, kokios norime patys“, – sako Vilniaus savivaldybės Organizacijos vystymo grupės vadovė Lina Koriznienė.
Pasak L. Koriznienės paskelbus balsavimo pradžią, dalyvaujamojo biudžeto programa sulaukė didžiulio gyventojų susidomėjimo. Pirmosiomis dienomis už idėjas balsavo triskart daugiau gyventojų nei pernai. Šiuo metu gyventojai ir toliau išlieka aktyvūs – balsavimo statistika rodo dvigubai didesnius gyventojų įsitraukimo skaičius nei ankstesniais metais.
Kadangi šiemet didesnis ir balsavimui atrinktų idėjų skaičius, stebimas ir didesnis balsų išsisklaidymas. Tačiau jau ryškėja šių metų idėjos-lyderės, žinoma, lyderių pozicijos dar keisis, o praėjusių metų patirtis rodo, kad net paskutinės valandos gali pakeisti laiminčių idėjų pozicijas.
Jeigu šiuo metu reikėtų formuoti laimėtojų lentelę, 17 seniūnijų 30 tūkst. eurų finansavimas tikėtina atitektų vienai idėjai, Antakalnio, Justiniškių, Naujininkų ir Pašilaičių seniūnijų biudžetą pasidalintų dvi idėjos, antrąją galimai įgyvendinant mažesne apimtimi.
Tarp didžiųjų idėjų miestui šiandien laimėtojomis taptų tikrai keturios (o gal ir daugiau) idėjos – Naujininkų, Pilaitės, Verkių ir Vilkpėdės seniūnijoje.
Šiuo metu aktyviausiai balsuoja Verkių, Naujininkų ir Panerių seniūnijų gyventojai, mažiausiai įsitraukę - Viršuliškių, Senamiesčio ir Rasų seniūnijų gyventojai.
Gyventojų pasirinkimui – 240 idėjų
Šiemet balsavimui atrinkta 244 idėjos: 120 idėjų miestui ir 124 idėjos seniūnijoms. Kurios idėjos vertos virsti realybe, gyventojai galės nuspręsti balsuodami platformoje „Dalyvauk! Vilnius“. Visą mėnesį susipažinę su idėjomis ne jaunesni nei 18 metų vilniečiai gali balsuoti už labiausiai patikusią seniūnijos, kurioje deklaravę gyvenamąją, vietą idėją ir vieną didelės vertės (miestui) idėją, arba vieną kažkurios tam tikros kategorijos idėją. Jei patvirtindamas balsą gyventojas pažymės tik vienos kategorijos, antrą kartą balsuoti jau nebegalės.
Susumavus gyventojų balsus, idėjos-laimėtojos, planuojama, paaiškės gruodį. Pernai gyventojai išrinko 3 didžiąsias ir 29 mažąsias idėjas seniūnijose. Visoms joms paskirstytas beveik 1 mln. eurų.
Balsuoti itin paprasta
Iki lapkričio 30 d. vidurnakčio kiekvienas vilnietis užsukęs į platformą „Dalyvauk! Vilnius“ gali pasirinkti vieną idėją seniūnijai, kurioje deklaravęs gyvenamąją vietą, ir vieną idėją miestui, arba tik vieną iš kažkurios kategorijos, jei neranda patinkančios kitoje. Svarbiausia atminti, kad balsavus už kažkurią vieną kategoriją vėliau jau balsuoti pakartotinai nebebus galima.
Apsisprendus dėl labiausiai patinkančių idėjų, jas reikės pažymėti, balsavimo lange įrašyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį ir spausti mygtuką „Balsuoti“. Į nurodytą telefono numerį gavus trumpąją SMS žinutę su 5 skaitmenų kodu, jį įrašius atsidariusiame interneto svetainės langelyje, balsas bus patvirtintas.
Šiemet balsavimo įrankis turi naują įskiepį ir už vieną didelės apimties idėją (miestui) jau galės balsuoti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų sąrašą įtraukti vilniečiai.
Jei gyventojams kyla papildomų klausimų apie balsavimą, daugiau aktualios informacijos galima rasti tarp dažniausiai užduodamų platformos klausimų.
Mažosios seniūnijų idėjos įgyvendinamos per 12 mėnesių, didžiosios – per 24 mėnesius.
Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą.