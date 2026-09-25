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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Maximoje“ – „Gyvūnų mugė“: skanukai, specializuotas ėdalas šunims ir katėms iki 50 proc. pigiau

REKLAMA / 2026-09-25 13:51 / šaltinis: tv3.lt
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Daugumai augintiniai yra lygiaverčiai šeimos nariai, todėl nenuostabu, kad keičiasi atsakingas požiūris į jų priežiūrą. Pirkėjai vis labiau skiria dėmesį ne tik kasdienei jų mitybai, bet ir maisto sudėčiai, konkretiems gyvūno poreikiams, skanukams bei priežiūros priemonėms. Rugsėjo 24 d. – spalio 14 d. lietuviškame prekybos tinkle „Maxima“ vyksta „Gyvūnų mugė“ – joje augintinių šeimininkai itin geromis kainomis gali rasti platų ėdalo, skanukų ir priežiūros priemonių pasirinkimą, taip pat ir specializuotų, individualiai augintinių mitybai pritaikytų prekių.

„Maximoje“ – „Gyvūnų mugė“: skanukai, specializuotas ėdalas šunims ir katėms iki 50 proc. pigiau
GALERIJA (8)

Daugumai augintiniai yra lygiaverčiai šeimos nariai, todėl nenuostabu, kad keičiasi atsakingas požiūris į jų priežiūrą. Pirkėjai vis labiau skiria dėmesį ne tik kasdienei jų mitybai, bet ir maisto sudėčiai, konkretiems gyvūno poreikiams, skanukams bei priežiūros priemonėms. Rugsėjo 24 d. – spalio 14 d. lietuviškame prekybos tinkle „Maxima“ vyksta „Gyvūnų mugė“ – joje augintinių šeimininkai itin geromis kainomis gali rasti platų ėdalo, skanukų ir priežiūros priemonių pasirinkimą, taip pat ir specializuotų, individualiai augintinių mitybai pritaikytų prekių.

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Pasak „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovės Ernestos Vareikytės, pastaraisiais metais požiūris į augintinių priežiūrą keičiasi reikšmingai – šeimininkams svarbu ne tik pasirūpinti kasdiene gyvūno mityba, bet ir atsižvelgti į jo individualius poreikius. Daugiau dėmesio skiriama maisto sudėčiai, baltymų kiekiui, ieškoma konkrečiam augintiniui tinkamesnių pasirinkimų.

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„Augintinis vis dažniau suvokiamas kaip visavertis šeimos narys, todėl natūralu, kad daugiau dėmesio tenka ir jo gerovei. Tai matome ir gyvūnams skirtų prekių kategorijoje – šalia įprasto ėdalo pirkėjai renkasi skanukus, įvairias priežiūros priemones, daugiau dėmesio skiria augintinio savijautai ir ilgaamžiškumui. Įdomu ir tai, kad šioje kategorijoje vis dar dominuoja katės – pastarųjų metų duomenimis, maždaug šešios iš dešimties parduodamų gyvūnų prekių yra skirtos būtent joms“, – sako E. Vareikytė.

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„Gyvūnų mugės“ metu su „Ačiū“ pigiau galima įsigyti įvairaus augintinių maisto, skanukų ir kitų prekių. Pavyzdžiui, „Adventuros“ ir „Dentalife“ šunų skanukų, „Canis“ bei „Friskies“ šunų ėdalo, „Sheba“, „Felix“ ir „Perfect Fit“ kačių ėdalo, taip pat dalies „Ardour“ ėdalo ir skanukų galima įsigyti 50 proc. pigiau. 

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Dalis „Lovett“ šunų ėdalo ir skanukų kainuoja 40 proc. pigiau. Gerų kainų pasiūlymų yra ir kitoms augintinių prekėms – perkant du ar daugiau gyvūnų aksesuarų, žaislų, šampūnų, palų ar antiparazitinių priemonių, jiems suteikiama 40 proc. nuolaida.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Maximoje“ – „Gyvūnų mugė“: skanukai, specializuotas ėdalas šunims ir katėms iki 50 proc. pigiau

Augintinio dubenėlyje – vis daugiau specializuotų pasirinkimų

Keičiantis požiūriui į augintinių mitybą, vystoma ir jiems skirtų produktų pasiūla. Atsižvelgdama į šios kategorijos tendencijas, „Maxima“ investuoja į savo privačių prekių ženklų asortimento gerinimą. Atnaujintame premium kategorijos „Maximos“ prekių ženklo „Ardour“ asortimente šiemet atsirado ir specializuotai augintinių mitybai skirtų produktų.

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„Maxima International Sourcing“, „Maxima Grupės“ pirkimų organizacijos, užtikrinančios produktus „Maximos“ parduotuvėms Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, komunikacijos vadovė Snieguolė Balkuvienė pasakoja, kad „Ardour“ asortimentą sudaro visavertis sausas ir šlapias ėdalas skirtingo amžiaus, dydžio ir mitybos poreikių šunims bei katėms.

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„Augintinių mitybos kategorijoje vis daugiau dėmesio tenka produktų sudėčiai ir individualiems gyvūno poreikiams, todėl šia kryptimi vystome ir „Ardour“ asortimentą. Siekiame pasiūlyti ne tik visavertį kasdienį ėdalą, bet ir labiau specializuotų pasirinkimų“, – sako S. Balkuvienė.

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Būtent tokią kryptį atspindi šiemet pristatytos „Ardour“ naujienos. Tarp jų – begrūdžiai produktai be dažiklių ir skonio stipriklių, praturtinti fermentuotomis skaidulomis, kurios gali padėti palaikyti sklandų virškinimą. „Monoprotein“ ėdalas turi vieną gyvūninės kilmės baltymų šaltinį ir yra pritaikytas jautresnį skrandį ar alergijų turintiems augintiniams. „White Dog“ sukurtas specialiai balto kailio šunims – jo sudėtis gali padėti išvengti kailio rudavimo.

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Pasiūla auga kartu su augintinių poreikiais 

„Ardour“ pasiūlą papildė ir naujas šlapias ėdalas. 260 g produktuose su jautiena arba ėriena yra 70 proc. mėsos, jie papildyti lašišų aliejumi, vitaminais bei mineralais. Šio privataus prekių ženklo asortimente taip pat galima rasti putėsių konsistencijos šlapią ėdalą ne tik katėms, bet ir šunims.

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„Ardour“ pokyčiai yra platesnio „Maximos“ privačių prekių ženklų vystymo dalis – palaipsniui atnaujinamas ir kitas gyvūnų kategorijos ženklas „Lovett“.

„Investuojame į privačių prekių ženklų vystymą, kad jų pasiūla atlieptų besikeičiančias augintinių prekių kategorijos tendencijas. Šiemet daug naujovių pristatėme su „Ardour“, o kartu palaipsniui atnaujiname ir „Lovett“. Siekiame, kad abu ženklai suteiktų pirkėjams daugiau pasirinkimo rūpinantis savo augintiniais“, – sako S. Balkuvienė.

Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.

Gairės:
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Gairės:
maxima
gyvūnų prekės
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