Lietuvoje pramonė šiemet augo 4,9 proc.

Išankstiniais duomenimis, vien rugpjūtį pramonės produkcijos vertė siekė 3,3 mlrd. eurų to meto kainomis – 0,2 proc. daugiau nei liepą ir 3,3 proc. daugiau nei pernai rugpjūtį.
Per mėnesį variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos produkcija augo 24,1 proc., tekstilės gaminių gamybos – 7,2 proc., elektros įrangos gamybos produkcija – 6,4 proc., o sumažėjo kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos – 30,3 proc., drabužių siuvimo – 10,9 proc., mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcija – 10,4 proc.
Duomenys apskaičiuoti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.