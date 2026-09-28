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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvoje pramonė šiemet augo 4,9 proc.

2026-09-28 09:28 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-28 09:28
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Visos pramonės produkcijos vertė šiemet sausio–rugpjūčio mėnesiais siekė 29 mlrd. eurų to meto kainomis ir, palyginti su tuo pačiu metu pernai, palyginamosiomis kainomis padidėjo 4,9 procento.

Pinigai (nuotr. Mariaus Morkevičiaus / ELTA)
GALERIJA (5)

Visos pramonės produkcijos vertė šiemet sausio–rugpjūčio mėnesiais siekė 29 mlrd. eurų to meto kainomis ir, palyginti su tuo pačiu metu pernai, palyginamosiomis kainomis padidėjo 4,9 procento.

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Išankstiniais duomenimis, vien rugpjūtį pramonės produkcijos vertė siekė 3,3 mlrd. eurų to meto kainomis – 0,2 proc. daugiau nei liepą ir 3,3 proc. daugiau nei pernai rugpjūtį.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Per mėnesį variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos produkcija augo 24,1 proc., tekstilės gaminių gamybos – 7,2 proc., elektros įrangos gamybos produkcija – 6,4 proc., o sumažėjo kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos – 30,3 proc., drabužių siuvimo – 10,9 proc., mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcija – 10,4 proc.

Duomenys apskaičiuoti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.

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