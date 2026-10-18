Lietuva pirmauja ES pagal agentinio dirbtinio intelekto naudojimą organizacijose

„Lietuvos lyderystė agentinio DI srityje rodo, kad mūsų organizacijos geba greitai perimti pažangiausias technologijas ir paversti jas praktiniais sprendimais. Turime išnaudoti šį potencialą, kad DI padėtų didinti darbo našumą, stiprinti įmonių konkurencingumą ir kurti didesnę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai“, – pranešime cituojamas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Antroje vietoje – Kipras, trečioje – Vengrija
Tyrimo duomenimis, tarp Lietuvos organizacijų, naudojančių „OpenAI“ verslo DI įrankius, agentinis DI sudaro 85 proc. visos sugeneruojamos veiklos.
„Tai rodo, kad Lietuvos organizacijos neapsiriboja technologijų testavimu, bet vis aktyviau integruoja jas į kasdienius darbo procesus“, – pranešime teigia EIM ekonomistas Titas Budreika.
Pasak jo, spartų pažangių skaitmeninių sprendimų pritaikymą Lietuvoje rodo ir kiti rodikliai.
„Per pastaruosius metus DI įrankius naudojančių Lietuvos įmonių dalis išaugo 2,5 karto – tai sparčiausias augimas tarp ES valstybių. Lietuvos pažangą stiprins ir kuriama DI infrastruktūra – Lietuvoje steigiamas DI kompetencijų ir technologijų centras „LitAI“, kuris taps vienintele tokio masto DI gamykla Baltijos šalyse“, – pažymi ekonomistas.
„OpenAI“ tyrime po Lietuvos antroje vietoje rikiuojasi Kipras, trečioje – Vengrija, ketvirtoje – Lenkija, o penktoje – Švedija.
Tyrime analizuojama, kaip Europos įmonės pereina nuo įprasto DI naudojimo prie pažangių DI agentų, galinčių ne tik generuoti informaciją, bet ir atlikti užduotis, analizuoti duomenis bei padėti priimti sprendimus.
EIM atlikta DI poveikio Lietuvos ekonomikai analizė parodė, kad priartėjus prie pirmaujančių Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių lygio pagal inovatyvių skaitmeninių verslų plėtrą, Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) per dešimtmetį galėtų išaugti 17 proc.