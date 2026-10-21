Federalinė aviacijos administracija (FAA) išdavė sertifikatą, patvirtinantį, kad didžiausias MAX šeimos lėktuvas „atitinka visus taikomus projektavimo ir saugos reikalavimus“, teigiama Transporto departamento pranešime spaudai.
Šis sprendimas, priimtas po to, kai rugpjūtį JAV buvo sertifikuotas „737 MAX 7“ modelis, leis bendrovei ateinančiais metais užsakovams pristatyti daugiau lėktuvų. Tai yra esminė „Boeing“ plano pagerinti finansinius rezultatus po ilgo nuosmukio laikotarpio dalis.
Sertifikavimas po daugiau nei 2000 valandų bandymų
„FAA sprendimas priimtas po išsamaus orlaivio konstrukcijos ir saugos reikalavimų patikrinimo, – sakė FAA administratorius Bryan Bedford. – Bendrovei pradėjus „737 MAX 10“ gamybą, toliau reikalausime, kad „Boeing“ laikytųsi aukščiausių saugos standartų.“
„Boeing“ teigė atlikusi daugiau nei 2000 valandų trukmės bandomųjų skrydžių ir pateikusi dešimtis tūkstančių puslapių dokumentų.
„Mūsų skrydžių bandymų komanda vykdė drausmingą, metodišką kampaniją, kad patvirtintų kiekvieną sistemą“, – sakė 737 orlaivių kūrimo programų generalinis vadovas Chris Payne.
„Boeing“ šį orlaivį pirmą kartą pristatė 2017 metais Paryžiaus aviacijos parodoje. 2018 metais bendrovė teigė siekianti šio modelio lėktuvų tiekimą pradėti 2020 metais.
Kai „737 MAX 10“ atliko pirmąjį skrydį 2021 metų birželį, „Boeing“ tiekimo pradžią numatė 2023 metais.
JAV reguliuotojai itin atidžiai tikrino „Boeing“ orlaivius po dviejų MAX katastrofų 2018 ir 2019 metais, per kurias iš viso žuvo 346 žmonės. Procesą taip pat sulėtino 2024 metų sausį vykęs „Alaska Airlines“ skrydis, vos nepasibaigęs katastrofa, kai skrydžio metu iškrito fiuzeliažo dalis.
„Boeing“ interneto svetainėje nurodoma, kad MAX 10 lėktuve gali būti iki 230 sėdimų vietų, MAX 7 – 172, o MAX 8 ir MAX 9 pagal vietų skaičių patenka tarp šių dviejų orlaivių.
„Boeing“ generalinis direktorius Kelly Ortberg rugsėjį vykusioje Volstrito konferencijoje teigė besitikintis, kad 2027 metais „737 MAX“ gamybos apimtys išaugs iki 52 lėktuvų per mėnesį, palyginti su dabartinėmis apimtimis, kurias FAA leido padidinti iki 47 lėktuvų per mėnesį.