TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Italijos priežiūros institucija skyrė baudą „WizzAir“ dėl netikslios reklamos

2025-11-14 12:10 / šaltinis: BNS
2025-11-14 12:10

Italijos konkurencijos įstaiga AGCM penktadienį paskelbė skyrusi vengrų oro bendrovei „Wizz Air“ 500 tūkst. eurų baudą dėl nesąžiningos komercinės praktikos – metinio abonemento su išlygomis „All You Can Fly“ reklamos.

„Wizz Air“ lėktuve kilo panika: skrydžio metu pasigirdo sprogimas, pilotai reagavo žaibiškai (nuotr. SCANPIX)

0

Kompanija nepateikė „adekvačios ir tikslios informacijos“ apie pasiūlymo apribojimus, sakoma AGCM pareiškime.

Pagal šią oro bendrovės programą keleiviai, vieną kartą sumokėję 599 eurų, metus gali skraidyti fiksuota kaina visais bendrovės tarptautiniais reisais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau reklamose „Wizz Air“ tai pateikdavo „kaip neribotą abonementą, neįtraukdama adekvačios ir tikslios informacijos apie suvaržymus naudojimuisi“ šiuo abonementu.

AGCM ypač atkreipė dėmesį į tai, kad „Wizz Air“ pateikė „neišsamią ir neaiškią“ informaciją apie laikotarpius skrydžių užsakymui, prieinamų vietų skaičių ir pobūdį, papildomus suvaržymus.

„Wizz Air“ kol kas nepakomentavo šio sprendimo.

