„Kalėdas įpratome sieti su džiaugsmu, dovanomis ir laiku su artimaisiais, tačiau ne visiems vaikams šis laikotarpis yra vienodai lengvas. Vieniems šventės gali priminti artimųjų dėmesio ar šilumos trūkumą, kitiems – sustiprinti vienišumą, nerimą ar liūdesį. Kartais vaikai jaučia spaudimą džiaugtis kartu su visais, todėl ima slėpti savo tikruosius jausmus. Svarbu prisiminti, kad nei vienas neprivalo šypsotis vien todėl, kad atėjo Kalėdos. Kur kas svarbiau, kad jie galėtų būti savimi, nebijotų kalbėti apie tai, ką išgyvena, ir žinotų, jog yra žmonių, pasirengusių išklausyti bei, prireikus, padėti“, – tikina SOS vaikų kaimai Lietuva Alytaus vaikų dienos centro socialinė darbuotoja Kristina Leškevičienė.
Padrąsinimo ir palaikymo vaikui kartais gali suteikti vos keli šilti žodžiai iš visai nepažįstamo žmogaus. Toks dėmesys gali priminti, kad jis yra svarbus ir rūpi ne tik artimiesiems, bet ir platesnei bendruomenei. Šia idėja paremta pirmą kartą SOS vaikų kaimai Lietuva ir „Lidl Lietuva“ kartu rengiama kalėdinė iniciatyva. Nuo lapkričio 23 iki gruodžio 13 dienos „Lidl“ klientai apsipirkimo pabaigoje galės nuskenuoti prie parduotuvės išėjimo esantį QR kodą ir parašyti asmeninį palinkėjimą organizacijos globojamiems vaikams.
„Nors artėjant Kalėdoms daug dėmesio skiriame tam, kaip pradžiuginti savo artimuosius, šiuo laikotarpiu verta susimąstyti ir apie tai, ką gero galime padaryti dėl kitų. Kviečiame mūsų pirkėjus iš parduotuvių išeiti ne tik su pirkiniais, bet ir su geru jausmu, kad prisidėjo prie gražesnės vaiko dienos. Parašyti nuoširdų palinkėjimą užtruks vos kelias minutes, o džiaugsmas padarius gerą darbą išliks net ir šventėms pasibaigus“, – teigia „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Visi iniciatyvos metu surinkti gyventojų palinkėjimai vaikus pasieks per prieškalėdinį renginį.
Užtikrins nemokamą psichologinę pagalbą
Šilti palinkėjimai – ne vienintelis būdas, kuriuo „Lidl Lietuva“ ir „SOS vaikų kaimai Lietuva“ šiemet prisidės prie vaikų emocinės gerovės. Kad daugiau jų sulauktų reikalingos specialistų pagalbos, „Lidl“ Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje finansuos 1 500 psichoterapijos sesijų, skirtų 150 vaikų.
„Norime, kad ši kalėdinė iniciatyva ne tik suburtų žmones dalytis šiltais palinkėjimais, bet ir padėtų vaikams sulaukti pagalbos, kurios poveikis būtų juntamas ir šventėms pasibaigus. Žinome, kokia svarbi vaikų emocinei gerovei yra laiku suteikta specialistų pagalba, todėl džiaugiamės galėdami prisidėti prie to, kad ji pasiektų daugiau vaikų, kuriems jos labiausiai reikia“, – teigia „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė.
Pasak SOS vaikų kaimai Lietuva specialistės, vaikams, patiriantiems emocinių sunkumų, svarbu užtikrinti galimybę laiku gauti profesionalią psichologinę ar psichoterapinę pagalbą. Vis dėlto ne visi vaikai, kuriems jos reikia, gali sulaukti tokios pagalbos laiku. Tam neretai trukdo finansiniai sunkumai, specialistų trūkumas ar ilgos laukimo eilės. „Lidl“ finansuojamos sesijos suteiks galimybę daugiau vaikų sulaukti nuoseklios, jų individualius poreikius atitinkančios pagalbos.
„Vaikai susiduria su labai skirtingais sunkumais, ir ne apie visus juos lengva kalbėti net su artimiausiais žmonėmis. Kartais vaiko nerimas, pyktis ar užsisklendimas slepia kur kas gilesnius išgyvenimus, kuriems įveikti vien artimųjų palaikymo nepakanka. Psichoterapijos metu vaikas gali saugioje aplinkoje kalbėti apie tai, kas jį neramina, geriau suprasti savo jausmus ir pamažu mokytis su jais tvarkytis. Tai nėra vienkartinis pokalbis, o nuoseklus darbas, kuris gali padėti vaikui sustiprinti pasitikėjimą savimi, lengviau įveikti sunkumus ir kurti saugesnius santykius su aplinkiniais“, – pabrėžia K. Leškevičienė.
Palinkėjimus vaikams kviečiame rašyti čia: lengvesnes.kaledos.lidl.lt.
SOS vaikų kaimai Lietuva kasdien padeda vaikams ir oms, susiduriančioms su įvairiais sunkumais. Organizacija rūpinasi vaikų saugumu, emocine gerove ir siekia, kad kiekvienas jų augtų aplinkoje, kurioje jaustųsi mylimas, išgirstas ir suprastas. Viena svarbių šio darbo dalių – psichologinė pagalba, padedanti vaikams įveikti sudėtingas patirtis, stiprinti pasitikėjimą savimi ir kurti saugius santykius su aplinkiniais.
Straipsnį parengė: LIDL.