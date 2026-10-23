„Ignitis grupės“ bendrovė Estijoje planuoja statyti 200 MW dujinę elektrinę

Jėgainė planuojama į pietryčius nuo antro pagal dydį Tartu miesto, tačiau neatmetama galimybė ją įrengti ir kitoje Estijos vietoje.
„Ignitis Eesti“ vadovas Timo Tataras sako, kad elektrinę norima statyti Estijos elektros perdavimo sistemos operatorei „Elering“ užsitikrinant elektros gamybos pajėgumų jos tiekimo sutrikimo atvejams.
„Kitu metu elektrinė taip pat galėtų dalyvauti elektros rinkose bei generuoti papildomas pajamas“, – EER teigė T. Tataras.
Skelbiama, kad bendrovė pateikė paraišką Tartu regiono Kastrės savivaldybei, kad būtų pradėtas detalus teritorijos planavimas.
Tačiau, anot T. Tataro, įmonės susidomėjimas dar nereiškia, jog jau priimtas galutinis investicinis sprendimas: „Šiame etape tiesiog ruošiamės tam, kad jei „Elering“ pajėgumų užsitikrinimo planas pasirodys patrauklus, būtume pasiruošę teikti pasiūlymą.“
Pirmasis Lietuvoje apie tai paskelbė portalas „Verslo žinios“.
„Ignitis Eesti“ Estijoje teikia dujas ir elektrą, vysto elektromobilių įkrovimo infrastruktūrą. Estijoje taip pat veikia „Ignitis grupės“ atsinaujinančių energijos išteklių plėtros bendrovė „Ignitis renewables“.