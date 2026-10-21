„Ignitis grupei“ raginant atidėti pirmo jūros vėjo parko projektą, ministerija žada pagalbą

„Esame informuoti, kad įmonė, siekdama išlaikyti įdirbį šiame projekte, linksta prašyti pratęsti įgyvendinimo terminus. Su tuo sutinkame, esame pasiruošę inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kad tokios teisinės sąlygos būtų sudarytos. „Ignitis grupės“ norą atidėti projekto įgyvendinimą vertiname pozityviai, nes tai įneša aiškumą dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio“, – trečiadienį BNS pateiktame komentare teigė ministerija.
„Neatmetame kitos projekto įgyvendinimo galimybės, kuriai projekto terminų atidėjimas neprieštarauja. Tai yra galimybė pritraukti partnerį iš kitos Europos Sąjungos valstybės, siekti tarpvalstybinio atsinaujinančios energetikos projekto statuso ir ES finansavimo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę“, – nurodoma komentare.
Anot ministerijos, europinė pagalba galėtų sumažinti papildomo finansavimo poreikį, palengvinti projekto įgyvendinimo sąlygas.
„Esame pasirengę padėti ieškoti partnerių, kalbėtis su kitomis valstybėmis ir Europos Komisija, prisidėti prie reikalingų procedūrų bei svarstyti projekto terminų peržiūrą“, – teigė institucija.
Vis dėlto ji pabrėžia, kad tai yra komercinis „Ignitis grupės“ projektas, dėl kurio galutinai turi apsispręsti pati bendrovė.
Kaip rašė BNS, „Ignitis grupė“ trečiadienį pranešė, jog prašys Energetikos ir Finansų ministerijų atidėti „Curonian Nord“ projektą koreguojant jo įgyvendinimo grafiką ir tokiu būdu išsaugant galimybę grįžti prie jo pasikeitus aplinkybėms.
„Ignitis grupės“ norą atidėti projekto įgyvendinimą vertiname pozityviai, nes tai įneša aiškumą dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio“, – pabrėžė Energetikos ministerija.
Anot jos, įstatymuose pakeitus vėjo parko pabaigos terminus grupė galės galutinai apsispręsti dėl termino.
Ministerija nurodė, kad parkas Lietuvos energetikos sistemai būtų vertingas, nes padidintų vietinę gamybą bei stiprintų energetinį saugumą, be to, projektas jau pažengęs: „Jau atlikti jūros dugno tyrimai, poveikio aplinkai vertinimas ir kiti parengiamieji darbai turi vertę – šio įdirbio ir galimybės ateityje įgyvendinti projektą neturėtume prarasti.“
Grupės teigimu, šiuo metu antrinė jos bendrovė „Ignitis renewables“ tęsia projekto paruošiamuosius darbus ir būtinas investicijas siekiant gauti statybos leidimą 2027 metais.
Kaip rašė BNS, apsisprendžiant dėl pirmojo vėjo parko likimo „Ignitis grupės“ parengtoje projekto kaštų ir naudos analizėje buvo siūloma rinktis iš trijų variantų – projektą įšaldyti ir laukti geresnių laikų, kviesti prie jo prisijungti kaimynus ir ieškoti europinių lėšų arba tęsti projektą didinant galutinį elektros tarifą vartotojams.
Pirmas toks parkas turėjo būti skirtas pramonei, didiesiems vartotojams, jį „Ignitis grupė“ planavo įgyvendinti be valstybės pagalbos, tik savo lėšomis ir rizika.