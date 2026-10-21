Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Ignitis grupei“ raginant atidėti pirmo jūros vėjo parko projektą, ministerija žada pagalbą

2026-10-21 13:46 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-21 13:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybės valdomai energetikos grupei „Ignitis grupė“ trečiadienį pasiūlius atidėti maždaug 3 mlrd. eurų vertės pirmojo komercinio vėjo elektrinių parko Baltijos jūroje projektą, Energetikos ministerija teigia sudarysianti sąlygas bendrovei jį įgyvendinti vėliau, padėsianti rasti naują partnerį arba užsitikrinti europinį finansavimą.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Valstybės valdomai energetikos grupei „Ignitis grupė“ trečiadienį pasiūlius atidėti maždaug 3 mlrd. eurų vertės pirmojo komercinio vėjo elektrinių parko Baltijos jūroje projektą, Energetikos ministerija teigia sudarysianti sąlygas bendrovei jį įgyvendinti vėliau, padėsianti rasti naują partnerį arba užsitikrinti europinį finansavimą.

REKLAMA
0

„Esame informuoti, kad įmonė, siekdama išlaikyti įdirbį šiame projekte, linksta prašyti pratęsti įgyvendinimo terminus. Su tuo sutinkame, esame pasiruošę inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kad tokios teisinės sąlygos būtų sudarytos. „Ignitis grupės“ norą atidėti projekto įgyvendinimą vertiname pozityviai, nes tai įneša aiškumą dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio“, – trečiadienį BNS pateiktame komentare teigė ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Neatmetame kitos projekto įgyvendinimo galimybės, kuriai projekto terminų atidėjimas neprieštarauja. Tai yra galimybė pritraukti partnerį iš kitos Europos Sąjungos valstybės, siekti tarpvalstybinio atsinaujinančios energetikos projekto statuso ir ES finansavimo pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę“, – nurodoma komentare.

REKLAMA
REKLAMA

Anot ministerijos, europinė pagalba galėtų sumažinti papildomo finansavimo poreikį, palengvinti projekto įgyvendinimo sąlygas.

REKLAMA

„Esame pasirengę padėti ieškoti partnerių, kalbėtis su kitomis valstybėmis ir Europos Komisija, prisidėti prie reikalingų procedūrų bei svarstyti projekto terminų peržiūrą“, – teigė institucija.

Vis dėlto ji pabrėžia, kad tai yra komercinis „Ignitis grupės“ projektas, dėl kurio galutinai turi apsispręsti pati bendrovė.

Kaip rašė BNS, „Ignitis grupė“ trečiadienį pranešė, jog prašys Energetikos ir Finansų ministerijų atidėti „Curonian Nord“ projektą koreguojant jo įgyvendinimo grafiką ir tokiu būdu išsaugant galimybę grįžti prie jo pasikeitus aplinkybėms.

REKLAMA
REKLAMA

„Ignitis grupės“ norą atidėti projekto įgyvendinimą vertiname pozityviai, nes tai įneša aiškumą dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio“, – pabrėžė Energetikos ministerija.

Anot jos, įstatymuose pakeitus vėjo parko pabaigos terminus grupė galės galutinai apsispręsti dėl termino.

Ministerija nurodė, kad parkas Lietuvos energetikos sistemai būtų vertingas, nes padidintų vietinę gamybą bei stiprintų energetinį saugumą, be to, projektas jau pažengęs: „Jau atlikti jūros dugno tyrimai, poveikio aplinkai vertinimas ir kiti parengiamieji darbai turi vertę – šio įdirbio ir galimybės ateityje įgyvendinti projektą neturėtume prarasti.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Grupės teigimu, šiuo metu antrinė jos bendrovė „Ignitis renewables“ tęsia projekto paruošiamuosius darbus ir būtinas investicijas siekiant gauti statybos leidimą 2027 metais.

Kaip rašė BNS, apsisprendžiant dėl pirmojo vėjo parko likimo „Ignitis grupės“ parengtoje projekto kaštų ir naudos analizėje buvo siūloma rinktis iš trijų variantų – projektą įšaldyti ir laukti geresnių laikų, kviesti prie jo prisijungti kaimynus ir ieškoti europinių lėšų arba tęsti projektą didinant galutinį elektros tarifą vartotojams.

Pirmas toks parkas turėjo būti skirtas pramonei, didiesiems vartotojams, jį „Ignitis grupė“ planavo įgyvendinti be valstybės pagalbos, tik savo lėšomis ir rizika.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų