Gamyklų vadovai prabilo atvirai: senų kainų išlaikyti jau nebeįmanoma

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Lietuvos gamintojai kaip įmanydami kviečia rinktis prekę lietuvišką, o pirkėjai nesikuklina. Kaune šurmuliuojančioje parodoje į krepšius krauna mūsų krašte pagamintus maisto produktus, įvairius gardumynus, kosmetiką ar drabužius. Dažnas, kad ir pripažįsta, jog lietuviški gaminiai brangesni nei atkeliavę iš svetur, bet esą kokybiškesni.
Lietuviai vertina savo šalies produkciją
„Ne visai brangu, galima pasirinkti ir pigiau, ir brangiau.“
„Kokybiški, tiek maistas, tiek rūbai – puiku. Džiaugiuosi mūsų lietuviais.“
„Labiau kokybė, kad ir brangesnė, bet geriau.“
„Turime ir savo numylėtinius ir visada atvažiuojame į šią parodą ir einame pas nuolatinius tuos, kurie mums siūlo prekes.“
„Šaltalankio aliejaus, nes man gerklę skauda. – Ar svarbu, kad būtų lietuviška? – Kitokios neperku – esu patriotas.“
„Jei labai reikia, tai nebrangu, bet šiaip normalios kainos, ta Lietuva ne tokia didelė – reikia palaikyti, verslininkai tai stengiasi.“
O prekybininkai tautiečių pasitikėjimą vertina.
„Lietuviai turi vieną esminį privalumą ir išskirtinumą, mes negaminame produktų dėl grožio, mes gaminame produktus dėl poveikio, dėl efektyvumo. Žmonės pasibando gražių reklaminių marketinginių produktų ir grįžta pas lietuvį, tai tas labai džiugina“, – kalbėjo „Aromamos“ įkūrėja Giedrė Veličkienė.
„90 proc. gaminių yra Lietuvos tautinio paveldo gaminiai – tai aktualu. Ir klientas ieško tikro naminio gaminio“, – sakė „Čekiškės ūkio“ direktorė Brigita Bingelytė.
„Šviežia, šviežia ir šviežia, nepridedame labai daug, žinoma, ką reikia dėti – dirbam su prancūziškomis ekologiškomis medžiagomis, ekologiškais aliejais – žmogus panaudoja, kitam pataria ir tų klientų ratas gausėja“, – aiškino vaistinės „Valerijonas“ vadovė Almyra Girdenienė.
Gamintojai brangins produkciją
Kokybė reikalauja ir daugiau investicijų. O išlaidų gamintojams pastaruoju metu ir taip netrūksta – kyla darbuotojų atlyginimai, žaliavų ir kuro kainos. Gamintojai priversti branginti produkciją, tačiau sako, tą daro minimaliai – gal iki 10 procentų. Esą kol kas bando laviruoti įmonių pelno sąskaita.
„Pas mus iki euro per kilogramą pabrango, kadangi ir atlyginimai padidėjo darbuotojams ir kuro kaštai, bet iš tikrųjų stengiamės išlaikyti kainą tą pačią, kad žmonės neišsigąstų, kad valgytų tikrą lietuviška maistą“, – pasakojo B. Bingelytė.
„Atvažiuoja sąskaitos, jau žiūri pabrangę viskas – negi rankas nuleisi, einam į priekį dirbam ir stengiamės“, – minėjo „Šerno pėdų“ savininkė Rima Kalundienė.
„Dar kol kas savo kaštais dengiame tą pabrangimą, bet šiaip reikės branginti, minimaliai 10 proc., bet turėtų brangti daugiau“, – sakė „Rugelio“ vadovė Rasita Drevininkaitė.
„Visi nori sutaupyti, lietuviai meistriškai vaikosi nuolaidų, o mums smagu, kad žmonė sugrįžta, teiraujasi ir jie mus įtraukia į visus marketinginius veiksmus, ko jie nori, ko tikisi iš mūsų“, – kalbėjo „Flokati“ regionų pardavimo vadovė Aura Grumbinienė.
Parodoje tradiciškai apdovanojami ir geriausi gaminiai – šiemet tokių 83.
„Paroda labai kieta, parodo tuos mūsų perliukus, mažiukus, kurie stengiasi dėl tos Lietuvos ir kuria unikalius produktus, kurie stebina ir garsina Lietuvą pasaulyje“, – pridūrė komisijos narys Tomas Rimydis.
Parodoje savo produkciją pristato 250 šimto Lietuvos gamintojų.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.