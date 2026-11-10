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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Finbee Verslui“ Lietuvos įmonėms skirs 55 mln. eurų: paskolos sieks iki 800 tūkst. eurų

REKLAMA / 2026-11-10 08:10 / šaltinis: tv3.lt
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Alternatyvus finansuotojas „Finbee Verslui“ Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui skiria 55 mln. eurų finansavimą, kad įmonės galėtų paprasčiau gauti lėšų plėtrai, apyvartiniam kapitalui ir kasdienės veiklos poreikiams. Bendrovė didina maksimalią paskolos verslui sumą iki 800 tūkst. eurų, siūlo ilgesnius paskolų terminus ir palankesnę kainodarą.

„Finbee Verslui“ Lietuvos įmonėms skirs 55 mln. eurų: paskolos sieks iki 800 tūkst. eurų (nuotr. Adobe Stock)

Alternatyvus finansuotojas „Finbee Verslui“ Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui skiria 55 mln. eurų finansavimą, kad įmonės galėtų paprasčiau gauti lėšų plėtrai, apyvartiniam kapitalui ir kasdienės veiklos poreikiams. Bendrovė didina maksimalią paskolos verslui sumą iki 800 tūkst. eurų, siūlo ilgesnius paskolų terminus ir palankesnę kainodarą.

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Verslo paskolos – didesnės finansavimo galimybės Lietuvos įmonėms

Didesnes finansavimo galimybes užtikrins Jungtinės Karalystės investuotojo „Pollen Street Capital“ sprendimas padidinti investiciją į „Finbee Verslui“ nuo 35 mln. iki 55 mln. eurų. Atnaujintas susitarimas leis bendrovei finansuoti daugiau Lietuvos įmonių, įskaitant ir didesnius verslus, bei geriau atliepti augančius jų finansavimo poreikius.

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Papildomas finansavimas ypač svarbus smulkiajam ir vidutiniam verslui, kurio galimybės skolintis iš bankų išlieka prastesnės nei didelių įmonių. Tai patvirtina ir 2026 m. liepą paskelbta Europos Centrinio Banko apklausa apie įmonių galimybes gauti finansavimą: antrąjį metų ketvirtį SVV įmonės ir toliau susidūrė su mažėjančiu bankų paskolų prieinamumu, o didelės įmonės jau fiksavo situacijos pagerėjimą. Įmonių, nurodžiusių bankų paskolų finansavimo atotrūkį, grynoji dalis padidėjo nuo 3 iki 5 proc., o 43 proc. SVV pranešė apie išaugusias bankų paskolų palūkanų normas. Tendencijas patvirtina ir spalį paskelbta Euro zonos bankų skolinimo statistika, atskleidžianti, kad trečiąjį ketvirtį daugiau bankų pranešė, jog jų atmestų SVV paraiškų dalis padidėjo, nei tų, kurie pranešė apie šios dalies sumažėjimą.

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Kai svarbu ne tik suma, bet ir greitis

„Smulkusis ir vidutinis verslas yra vienas svarbiausių Lietuvos ekonomikos variklių, todėl mūsų tikslas – padėti jam augti, kurti darbo vietas ir išnaudoti naujas galimybes. Tam būtina ne tik verslo paskola, bet ir galimybė ją gauti tada, kai jos labiausiai reikia – plėtrai, apyvartiniam kapitalui ar didesniems užsakymams įgyvendinti. 2024 m. suteikta 35 mln. eurų. „Pollen Street“ investicija leido mums finansuoti verslus per kelias valandas, o ne dienas. Padidinus finansavimo galimybes iki 55 mln. eurų, galėsime dar geresnėmis sąlygomis suteikti daugiau paskolų, finansuoti didesnes įmones ir toliau augti kartu su esamais klientais“, – sako „Finbee Verslui“ vadovas Tomas Mačiulaitis.

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„Pollen Street“ investicijų direktoriaus Paulo Varty teigimu, sprendimą didinti investiciją lėmė pasitikėjimas bendrove ir jos veiklos rezultatais.

„Finbee Verslui“ yra patikimai valdoma įmonė, atsakingai vertinanti skolinimo riziką ir pasižyminti aukštos kokybės paskolų portfeliu. Mūsų partnerystė suteikia galimybę finansuoti dar daugiau perspektyvių smulkiojo verslo įmonių“, – teigia P. Varty.

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Paskolos verslui – auganti patirtis ir platesnis finansavimo pasirinkimas

Nuo veiklos pradžios 2017 m. „Finbee Verslui“ finansavo daugiau nei 4 tūkst. įmonių, o bendra suteiktų paskolų suma viršija 180 mln. eurų. Vien 2025 m. bendrovė suteikė naujų paskolų už daugiau nei 40 mln. eurų.

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„Finbee Verslui“ taip pat teikia paskolas su ILTE ir Europos investicijų fondo (EIF) finansinėmis priemonėmis ir garantijomis. Tai leidžia užtikrinti, kad paskola verslui būtų prieinamesnė ir suteikta palankesnėmis sąlygomis. Priklausomai nuo finansavimo sąlygų ir įmonės tinkamumo, paskolos verslui gali būti suteikiamos ir be nekilnojamojo ar kito materialaus turto įkeitimo.

Plačiau apie verslo finansavimą: https://www.finbee.lt/paskolos-verslui/.

Straipsnį parengė: UAB, Finansų bitė verslui.

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