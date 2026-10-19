Estijos suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) šių metų rugsėjį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 3,1 proc., rodo Statistikos departamento duomenys.
Per metus taip pat brango alkoholis ir tabako gaminiai (6,6 proc.), sveikatos priežiūra (2,6 proc.), maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos (2,2 proc.) bei kitos prekės ir paslaugos (3,6 proc.).
Tuo pat metu atpigo namų apyvokos prekės (0,2 proc.), informacijos ir ryšių paslaugos (0,5 proc.), maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai (1,2 proc.), laisvalaikis ir poilsis (1,3 proc.), drabužiai ir avalynė (1,5 proc.), draudimo ir finansinės paslaugos (4 proc.) bei švietimas ir vaikų priežiūros įstaigos (7,8 proc.).
Šaltinis – BNS.