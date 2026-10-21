Platforma taip pat galėjo pažeisti SPA skaidrumo reikalavimus, nes aiškiai nepažymėjo kaip reklamos tų skelbimų, kurių skelbėjai mokėjo už aukštesnę vietą vartotojams rodomuose paieškos rezultatuose, teigiama EK pranešime.
Atliekant tyrimą daugiausia dėmesio bus skiriama trims sritims.
Apgaulingi ir reikalavimų neatitinkantys skelbimai
Komisija išnagrinės, ar „Booking.com“ tinkamai nustatė ir įvertino sisteminę riziką, susijusią su neteisėto turinio sklaida. Netikri skelbimai, pavyzdžiui, apie neegzistuojantį nekilnojamąjį turtą, sukčiavimas apsimetant ir reikalavimų neatitinkančios apgyvendinimo vietos gali turėti neigiamą poveikį vartotojų apsaugai.
Atliekant tyrimą taip pat bus įvertinta, ar platforma įdiegė veiksmingas priemones šiai rizikai sumažinti, be kita ko, pašalindama apgaulingus ir reikalavimų neatitinkančius skelbimus.
Duomenų viliojimas per rezervacijos sistemą
Komisija taip pat tirs, ar „Booking.com“ kruopščiai įvertino ir pašalino sukčiavimo riziką vartotojams.
Visų pirma daugiausia dėmesio bus skiriama rizikai, susijusiai su tuo, kaip rezervacijos ir svečių duomenimis dalijamasi su apgyvendinimo paslaugų teikėjais, ir „Booking.com“ pranešimų paslaugos sandarai bei veikimui.
Komisija taip pat išnagrinės, ar bendrovė įdiegė pakankamas apsaugos priemones, kad užkirstų kelią netinkamam duomenų naudojimui sukčiavimo ir pinigų išviliojimo tikslais.
Mokėjimai už geriau matomus skelbimus
Galiausiai Komisija išnagrinės, ar „Booking.com“ laikosi SPA nustatytų reklamos skaidrumo įpareigojimų.
Apgyvendinimo paslaugų teikėjai gali padidinti savo skelbimų matomumą „Booking.com“ paieškos rezultatuose mokėdami didesnį komisinį mokestį. Vartotojai turėtų aiškiai atpažinti, kad šie skelbimai iš tikrųjų yra reklama. Komisija taip pat išnagrinės, ar kiekvienos „Booking.com“ platformoje rodomos reklamos atveju vartotojai gali lengvai matyti, kas ją užsakė, kas už ją sumokėjo, kodėl jie ją mato ir kaip gali pakeisti nustatymus, kad matytų ar nematytų tokios reklamos.
Pagal SPA vartotojai turi teisę žinoti, kada ir kieno vardu jiems rodomas skelbimas.
Komisija pirmiausia atliks išsamų tyrimą ir toliau rinks įrodymus. Pradėjus oficialią procedūrą Komisijai taip pat suteikiami įgaliojimai imtis tolesnių vykdymo užtikrinimo veiksmų, pavyzdžiui, taikyti laikinąsias priemones ir priimti sprendimus dėl reikalavimų nesilaikymo. Komisija taip pat yra įgaliota priimti „Booking.com“ pasiūlytus sprendimus dėl byloje nurodytų klausimų.