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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl Maskvos namų griovimo Statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį

2026-10-02 14:53 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-02 14:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratore „Šatrijos biuras“, sutartį dar turės patvirtinti teismas.

Maskvos namai BNS Foto
GALERIJA (8)

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratore „Šatrijos biuras“, sutartį dar turės patvirtinti teismas.

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Po kelerius metus trukusių teisinių procesų pasirašyta sutartis, kuri leis įgyvendinti dar 2022 m. teismo nurodymą nugriauti šį sostinės A. Juozapavičiaus ir Rinktinės g. sankryžoje esantį pastatą.

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Kaip Eltai teigė VTPSI atstovė Viktorija Šinkūnienė, plačiau apie sutarties sąlygas, tolimesnius veiksmus ir griovimo proceso eigą bus galima pakomentuoti po to, kai taikos sutartį patvirtins teismas.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus meras siūlo Maskvos namų griovimą finansuoti verslui – skaičiuojama, kiek kainuotų griovimas

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2022 m. pabaigoje suteikė teisę VTPSI nugriauti neteisėtai pastatytą statinį.

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Meras Valdas Benkunskas teigė, jog per rugsėjį turėtų paaiškėti, kada bus galima pradėti Maskvos namų griovimą. 

Skelbta, jog kelios statybos bendrovės, tarp jų – „Naresta“, „Kalvasta“, „Yit Lietuva“, „Gilesta“, „Fegdos grupei“ priklausanti „Tilsta“ ir „Hiltus“ – būtų pasiruošusios pastatą nugriauti savo lėšomis, taip nenaudojant viešųjų resursų.

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Seime – naujos įstatymo pataisos 

Seime svarstomos įstatymo pataisos, kurios leistų paramą valstybės įstaigoms priimti ne tik paslaugomis, bet ir darbais – šiuo atveju priimančioji organizacija būtų Statybos inspekcija.

Dabar įstatyme įtvirtinta, kad parama gali būti teikiama piniginėmis lėšomis ir bet kokiu kitu turtu, 1,2 proc. kasmetinio gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalimi, taip pat paslaugomis.

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Kaip skelbė ELTA, Maskvos namų projektą Vilniaus centre vystyti nuspręsta dar 2004 m.

Šį pastatą valdo viešoji įstaiga „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“, kurios 75 proc. akcijų yra valdoma dalininkų iš Maskvos.

Anot sostinės mero, sklypas sostinės centre sankirtoje bus perduotas ukrainiečių religinei bendruomenei, šiuo klausimu jau pasiekti žodiniai susitarimai.

indeliai.lt

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