Beveik 10 mln. žmonių išsakė nuomonę dėl naujų eurų banknotų dizaino

Apklausa vyko nuo liepos 23 d. iki rugsėjo 21 d. Jos dalyviai vertino dešimt atrinktų dizaino pasiūlymų, parengtų pagal dvi temas – „Europos kultūra“ bei „Upės ir paukščiai“.
Apklausoje dalyvavo 2,6 proc. euro zonos gyventojų, du trečdalius atsakymų pateikė jaunesni nei 35 metų asmenys.
ECB kol kas neskelbia, kurie iš dešimties dizaino pasiūlymų sulaukė didžiausio palaikymo. Nepriklausoma tyrimų bendrovė atlieka atskirą apklausą, kurioje tais pačiais klausimais apklausiama reprezentatyvi euro zonos gyventojų imtis.
Remdamasi abiejų apklausų rezultatais, nepriklausomos dizaino konkurso vertinimo komisijos rekomendacijomis ir techniniu vertinimu, ECB valdančioji taryba turėtų maždaug šių metų pabaigoje apsispręsti dėl galutinės būsimų eurų banknotų dizaino koncepcijos.
Priėmus sprendimą, pasirinktas dizainas dar bus pritaikomas ir tobulinamas. Naujuosiuose banknotuose taip pat numatoma įdiegti patobulintas apsaugos priemones, gerinti jų prieinamumą ir tvarumą.
Naujos serijos eurų banknotai apyvartoje turėtų palaipsniui pasirodyti nuo kito dešimtmečio pradžios. Šiuo metu naudojami banknotai ir toliau galios bei cirkuliuos kartu su naujaisiais.