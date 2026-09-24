Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Bankas ILTE į infrastruktūrą tarp Baltijos, Juodosios ir Adrijos jūrų investuoja 25 mln. eurų

2026-09-24 14:26 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 14:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nacionalinis plėtros bankas ILTE investuos 25 mln. eurų į 360 mln. eurų vertės šešių valstybių bei Europos investicijų fondo (EIF) įkurtą Trijų jūrų infrastruktūros fondų fondą.

Nacionalinis plėtros bankas ILTE. ELTA / Josvydas Elinskas

Nacionalinis plėtros bankas ILTE investuos 25 mln. eurų į 360 mln. eurų vertės šešių valstybių bei Europos investicijų fondo (EIF) įkurtą Trijų jūrų infrastruktūros fondų fondą.

REKLAMA
0

EIF, Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos, Bulgarijos, Kroatijos ir Slovėnijos fondas investuos į energetikos, transporto, skaitmeninę ir socialinę infrastruktūrą, jungiančią Baltijos, Juodosios bei Adrijos jūrų regionus, ketvirtadienį pranešė EIF ir ILTE.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kiekvienas mūsų partnerių skirtas euras yra papildomas EIF lėšomis, o mūsų remiami fondai stiprina regiono gebėjimą toliau investuoti į infrastruktūrą. Šiandien čia yra šešios šalys, tačiau durys atviros ir kitoms“, – pranešime sakė Europos investicijų banko (EIB) grupės vadovas Marko Primoracas.

REKLAMA
REKLAMA

ILTE veiklos plėtros vadovo Tado Gudaičio teigimu, dalyvavimas iniciatyvoje pritrauks papildomo finansavimo ir Lietuvos projektams.

REKLAMA

„Kartu tai atveria galimybę Lietuvos ir regiono fondų valdytojams siūlyti savo investavimo strategijas EIF, pritraukti lėšų į jų valdomus fondus bei įmones Lietuvoje ir regione“, – pranešime sakė jis.

Šešios valstybės į fondą įneš 180 mln. eurų, tiek pat – EIF, o kartu su privačiomis lėšomis į iniciatyvą bus siekiama pritraukti 2 mlrd. eurų.

REKLAMA
REKLAMA

„ILTE kapitalas investuojamas kartu su kitų regiono valstybių ir institucijų lėšomis, o investicijų mastą numatoma reikšmingai išplėsti pritraukiant privačius investuotojus”, – teigė T. Gudaitis.

Fondo veiklą planuojama tęsti iki 20 metų su galimybe pratęsti dar dvejiems metams.

ILTE jau yra prisidėjusi prie 2018 metais įkurto Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo. 2021 metais bankas į jį investavo 20 mln. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų