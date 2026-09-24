Bankas ILTE į infrastruktūrą tarp Baltijos, Juodosios ir Adrijos jūrų investuoja 25 mln. eurų

EIF, Lenkijos, Rumunijos, Lietuvos, Bulgarijos, Kroatijos ir Slovėnijos fondas investuos į energetikos, transporto, skaitmeninę ir socialinę infrastruktūrą, jungiančią Baltijos, Juodosios bei Adrijos jūrų regionus, ketvirtadienį pranešė EIF ir ILTE.
„Kiekvienas mūsų partnerių skirtas euras yra papildomas EIF lėšomis, o mūsų remiami fondai stiprina regiono gebėjimą toliau investuoti į infrastruktūrą. Šiandien čia yra šešios šalys, tačiau durys atviros ir kitoms“, – pranešime sakė Europos investicijų banko (EIB) grupės vadovas Marko Primoracas.
ILTE veiklos plėtros vadovo Tado Gudaičio teigimu, dalyvavimas iniciatyvoje pritrauks papildomo finansavimo ir Lietuvos projektams.
„Kartu tai atveria galimybę Lietuvos ir regiono fondų valdytojams siūlyti savo investavimo strategijas EIF, pritraukti lėšų į jų valdomus fondus bei įmones Lietuvoje ir regione“, – pranešime sakė jis.
Šešios valstybės į fondą įneš 180 mln. eurų, tiek pat – EIF, o kartu su privačiomis lėšomis į iniciatyvą bus siekiama pritraukti 2 mlrd. eurų.
„ILTE kapitalas investuojamas kartu su kitų regiono valstybių ir institucijų lėšomis, o investicijų mastą numatoma reikšmingai išplėsti pritraukiant privačius investuotojus”, – teigė T. Gudaitis.
Fondo veiklą planuojama tęsti iki 20 metų su galimybe pratęsti dar dvejiems metams.
ILTE jau yra prisidėjusi prie 2018 metais įkurto Trijų jūrų iniciatyvos investicinio fondo. 2021 metais bankas į jį investavo 20 mln. eurų.