Aplinkos apsaugos agentūra: „Rheinmetall“ amunicijos gamykla Radviliškio rajone – nekenks aplinkai

Ji penktadienį patvirtino gamyklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitą, pranešė agentūra.
„Rheinmetall Defence Lietuvos“ planuojama ūkinė veikla (...) atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai“, – teigiama AAA pranešime.
Gamyklos projektą įgyvendina bendra „Rheinmetall“ ir valstybės valdomos investicijų įmonės „Epso-G Invest“ bendrovė „Rheinmetall Defence Lietuva“.
Anot agentūros, visi 340 hektaro ploto teritorijoje statomi „Rheinmetall“ pastatai ir statiniai užims 3,5 ha plotą: tai bus terminio apdirbimo, artilerijos sviedinių pildymo, surinkimo ir pakavimo, komponentų gamybos ir kiti gamybiniai, taip pat sandėliavimo pastatai.
Taip pat bus įrengti amunicijos bunkeriai, administracinis, pagalbiniai pastatai, kiti gamyklai būtini objektai.
Valstybės valdomos „Epso-G“ grupės vadovas Mindaugas Keizeris yra sakęs, kad prioritetas skiriamas gamybos linijų įrengimui.
Gamykloje planuojama kasmet pagaminti iki 75 tūkst. 155 mm kalibro artilerijos sviedinių.
„Epso-G“ per antrinę bendrovę „Epso-G Invest“ valdo 48 proc. bendros su „Rheinmetall“ gamyklai įkurtos bendrovės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų. Vokietijos koncernas kontroliuoja 51 proc. jos akcijų, likęs 1 proc. priklauso Giraitės ginkluotės gamyklai.
Statybos oficialiai pradėtos 2025-ųjų lapkričio pradžioje.
„Rheinmetall“ Lietuvoje taip pat planuoja statyti maždaug 400 mln. eurų vertės šių artilerijos sviedinių užtaisų gamybos kompetencijų centrą.