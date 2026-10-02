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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Amber Grid“ vadovas: žiemą Lietuvai dujų nepritrūks

2026-10-02 11:21 / šaltinis: BNS
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2026-10-02 11:21
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Dujų perdavimo sistemos operatorės „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius sako, kad Lietuvai šią žiemą gamtinių dujų nepritrūks.

Dujų tiekimas BNS Foto

Dujų perdavimo sistemos operatorės „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius sako, kad Lietuvai šią žiemą gamtinių dujų nepritrūks.

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Pasak jo, šalis pajėgi visiškai apsirūpinti dujomis per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą, be to, prireikus galima pasinaudoti Inčukalnio dujų saugykla Latvijoje arba gauti dujų per GIPL jungtį su Lenkija.

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„Jei kalbame apie tai, ar mums fiziškai, techniškai užteks dujų, jų užteks. Tiek iš terminalo, tiek iš saugyklos kažkiek, tiek esant reikalui, iš Lenkijos, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje penktadienį sakė N. Biknius. – Turime šaltinį pagrindinį importo – Klaipėdos terminalą. Turime jungtį su Lenkija ir su Latvija, kuri turi požeminę dujų saugyklą.“

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N. Bikniaus teigimu, Lietuva šildymo sezono metu suvartoja apie 12 teravatvalandžių (TWh) dujų – mažiau nei perkrauna SGD terminalas.

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Tuo metu Klaipėdos SGD terminalas, anot jo, išnaudojamas aukštu 85 proc. lygiu: „Mūsų terminalas tikrai neblogai apkrautas, skaičiuojame, kad per šildymo sezoną, spalį–balandį, yra suplanuota, užsakyta vieta 20 laivų. Tai apie 20 TWh energijos. Ne vien Lietuvai, bet regionui (Baltijos šalims ir Suomijai – BNS).“

Pasak N. Bikniaus, net ir praėjusią itin šaltą žiemą SGD terminalas Lietuvą dujomis aprūpino beveik visiškai – iš Latvijos saugyklos paimta tik 1,5 TWh iš 12-kos TWh šaltąjį sezoną suvartotų dujų, o dujos iš Lenkijos tranzitu keliavo iš kitas Baltijos šalis.

„Terminalas mus ir aprūpina“, – pabrėžė jis.

Pasak„Amber Grid“ vadovo, Latvijos dujų saugykloje šiuo metu yra sukaupta beveik 12 TWh dujų, kai pernai tuo pačiu metu jų buvo apie 14 TWh.

indeliai.lt

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