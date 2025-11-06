Akcijos didina „McDonald`s“ pardavimus sudėtingoje vartotojų rinkoje

Anot korporacijos pranešimo, pardavimų pajamos liepos-rugsėjo mėnesiais, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu metais anksčiau, padidėjo 3 proc. iki 7,08 mlrd. dolerių, tačiau grynasis pelnas – mažiau nei procentu iki 2,28 mlrd. dolerių.
Rugsėjį „McDonald's„ JAV ir kitose pagrindinėse rinkose pradėjo siūlyti konkurencingų kainų paketus, įskaitant „Big Mac“ su vidutinio dydžio gaiviuoju gėrimu ir vidutinio dydžio “fri" bulvytėmis už 8 JAV dolerius.
Šie pasiūlymai padėjo tinklui per metų ketvirtį padidinti palyginamuosius pardavimus Jungtinėse Valstijose 2,4 proc., o augimas kitur pasaulyje siekė 4,3 procento.
Be to, siekdama užsitikrinti „McDonald's“ franšizės gavėjų paramą reklaminėms akcijoms, bendrovė finansuoja pusę reklamos išlaidų.