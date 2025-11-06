 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Akcijos didina „McDonald`s“ pardavimus sudėtingoje vartotojų rinkoje

2025-11-06 15:31 / šaltinis: BNS
2025-11-06 15:31

JAV „McDonald's Corp.", didžiausio pasaulyje greitojo maitinimo tinklo valdytoja, užfiksavo solidų pardavimų augimą trečiąjį metų ketvirtį iš esmės dėl akcijų, skirtų pritraukti sunkumų patiriančius vartotojus.

„McDonald's“ restoranas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

JAV „McDonald's Corp.“, didžiausio pasaulyje greitojo maitinimo tinklo valdytoja, užfiksavo solidų pardavimų augimą trečiąjį metų ketvirtį iš esmės dėl akcijų, skirtų pritraukti sunkumų patiriančius vartotojus.

0

Anot korporacijos pranešimo, pardavimų pajamos liepos-rugsėjo mėnesiais, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu metais anksčiau, padidėjo 3 proc. iki 7,08 mlrd. dolerių, tačiau grynasis pelnas – mažiau nei procentu iki 2,28 mlrd. dolerių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugsėjį „McDonald's„ JAV ir kitose pagrindinėse rinkose pradėjo siūlyti konkurencingų kainų paketus, įskaitant „Big Mac“ su vidutinio dydžio gaiviuoju gėrimu ir vidutinio dydžio “fri" bulvytėmis už 8 JAV dolerius. 

Šie pasiūlymai padėjo tinklui per metų ketvirtį padidinti palyginamuosius pardavimus Jungtinėse Valstijose 2,4 proc., o augimas kitur pasaulyje siekė 4,3 procento.

Be to, siekdama užsitikrinti „McDonald's“ franšizės gavėjų paramą reklaminėms akcijoms, bendrovė finansuoja pusę reklamos išlaidų.

indeliai.lt

