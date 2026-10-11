Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Turkijoje įsigalios griežtas draudimas vaikams

2026-10-11 12:28 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-11 12:28
Pridėkite kaip šaltinį Google

Turkija šeštadienį oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją.

Recepas Tayyipas Erdoganas (ELTA nuotr.)

Turkija šeštadienį oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją.

REKLAMA
0

Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio.

Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Negali būti siūloma jokia paslauga, galinti sukelti priklausomybę vaikams“

Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo „imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių, įskaitant amžiaus patikrinimą, kad įgyvendintų“ jaunimo apsaugą.

REKLAMA
REKLAMA

„Negali būti siūloma jokia paslauga, galinti sukelti priklausomybę vaikams“, – pabrėžiama teisės akte.

REKLAMA

Apribojimus vaikams naudotis socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalys kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė (JK) ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.

Jomis siekiama apsaugoti vaikus nuo skaitmeninių pavojų, tokių kaip priklausomybė nuo ekranų, miego trūkumas, patyčios ir valgymo sutrikimai.

Žmogaus teisių gynėjų grupės skundžiasi saviraiškos laisvės apribojimais Turkijoje, nukreiptais prieš LGBTIQ bendruomenę, žiniasklaidą ir politinę opoziciją. Pastarosiomis savaitėmis buvo užblokuota daugybė socialinių tinklų paskyrų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų