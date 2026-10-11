Turkijoje įsigalios griežtas draudimas vaikams

Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių, priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio.
Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą.
„Negali būti siūloma jokia paslauga, galinti sukelti priklausomybę vaikams“
Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo „imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių, įskaitant amžiaus patikrinimą, kad įgyvendintų“ jaunimo apsaugą.
„Negali būti siūloma jokia paslauga, galinti sukelti priklausomybę vaikams“, – pabrėžiama teisės akte.
Apribojimus vaikams naudotis socialiniais tinklais jau įvedė tokios šalys kaip Australija, o kitos, pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė (JK) ir Prancūzija, siekia padaryti tą patį.
Jomis siekiama apsaugoti vaikus nuo skaitmeninių pavojų, tokių kaip priklausomybė nuo ekranų, miego trūkumas, patyčios ir valgymo sutrikimai.
Žmogaus teisių gynėjų grupės skundžiasi saviraiškos laisvės apribojimais Turkijoje, nukreiptais prieš LGBTIQ bendruomenę, žiniasklaidą ir politinę opoziciją. Pastarosiomis savaitėmis buvo užblokuota daugybė socialinių tinklų paskyrų.
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