Trečiadienį Atstovų rūmai balsuos dėl federalinių institucijų uždarymo pabaigos

Panašu, kad Atstovų Rūmai trečiadienį nuspręs pateikti balsavimui finansavimo įstatymo projektą, kuris gali išvesti šalį iš aklavietės, trukusios jau šešias savaites. Prielaidos šiam balsavimui atsirado po to, kai pirmadienį aštuoni demokratai Senate nepakluso partijos linijai ir stojo į D. Trumpo respublikonų pusę.
Per Veteranų dienos kalbą Arlingtono nacionalinėse kapinėse D. Trumpas nutraukė kalbą, kad pagirtų respublikoną Atstovų rūmų pirmininką Mike‘ą Johnsoną ir Senato daugumos lyderį Johną Thune‘ą.
„Sveikinu jus, Johną ir visus su labai didele pergale“, – sakė JAV prezidentas, pamatęs M. Johnsoną tarp klausytojų.
„Mes atidarome savo šalį; ji niekada neturėjo būti uždaryta“, – pridūrė D. Trumpas, pažeisdamas JAV prezidentų tradiciją ir pasinaudodamas šventiniu renginiu politiniams taškams rinkti.
JAV prezidentas vėliau sakė tikįs, kad respublikonų kontroliuojami Atstovų rūmai patvirtins įstatymą dėl federalinių institucijų finansavimo iki sausio.
„Tik žmonės, kurie nekenčia mūsų šalies, nori, kad ji nebūtų atidaryta“, – sakė jis ESPN televizijai.
Aviakompanijų dilema ir demokratų neišsireikalautos nuolaidos
Keli žymūs demokratų politikai žadėjo prieštarauti federalinių institucijų finansavimo įstatymui, daugiausia dėl to, kad jame tiesiogiai nesprendžiamas sveikatos draudimo subsidijų, kurios baigsis šių metų pabaigoje, pratęsimas.
Tačiau tikėtina, kad Atstovų rūmai įstatymą projektą priims, nes tam pakanka paprastos balsų daugumos, kurią, nors ir trapią, respublikonai turi.
D. Trumpas nuo pat pradžių darė spaudimą demokratams, sudarydamas sąlygas federalinių institucijų uždarymui būti kuo griežtesniam ir atsisakydamas derėtis dėl jų reikalavimų dėl sveikatos draudimo subsidijų.
Atlyginimų negavo maždaug milijonas federalinių darbuotojų, pavojuje atsidūrė maisto pašalpos mažas pajamas gaunantiems amerikiečiams, o lėktuvų keleiviai prieš Padėkos dieną susidūrė su tūkstančiais atšauktų ir atidėtų skrydžių.
Transporto sekretorius Seanas Duffy antradienį įspėjo, kad tęsiantis federalinių institucijų uždarymui, iki savaitgalio chaosas oro uostuose gali dar labiau paaštrėti, nes skrydžių valdymo dispečeriai toliau negaunant atlyginimų valdžios institucijos nurodys dar labiau sulėtinti skrydžių eismą.
„Aviakompanijos rimtai svarstys, ar toliau vykdyti skrydžius, ir taškas“, – žurnalistams Čikagos O'Hero tarptautiniame oro uoste sakė S. Duffy.
Apklausos rodo, kad dėl jau 40 dienų besitęsiančio federalinių institucijų uždarymo rinkėjai vis labiau kaltina D. Trumpo partiją.
Visgi nusileido ne respublikonai, o demokratai, suteikdami respublikonams papildomus balsus, kurių šiems reikėjo pagal Senato taisykles, taip ir neišsiderėję pageidautų esminių nuolaidų.
„Visos šalies gyventojų sveikatos priežiūra priartėjo prie ribos, kai už ją žmonės nebeišgalės susimokėti“, – antradienį žurnalistams sakė aukšto rango Demokratų partijos narys Hakeemas Jeffriesas, žadėjęs tęsti kovą už mažesnes sveikatos priežiūros paslaugų kainas.
Demokratų tarpusavio nesutarimai
Šis pagilino tarpusavio nesutarimus tarp demokratų. Daugelis ryškiausių partijos figūrų pažymėjo, kad partija turėjo ginti savo poziciją dėl sveikatos draudimo subsidijų pratęsimo, kuris buvo pagrindinė federalinių institucijų uždarymo priežastis.
„Apgailėtina“, – platformoje „X“ rašė Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, daugelio laikomas demokratų favoritu 2028 m. prezidento rinkimuose.
Nuolat šiam įstatymo projektui garsiai prieštaravęs ir prieš jį balsavę demokratų Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris iš kai kurių savo partijos įstatymų leidėjų vis tiek sulaukė raginimų trauktis iš posto, mat nesugebėjo sutelkti savo senatorių balsuoti prieš.
Demokratams šis nesugebėjimas nuosekliai laikytis vieningos pozicijos yra ypač skaudus smūgis, nes tai įvyko praėjus vos kelioms dienoms po skambių pergalių rinkimuose, pirmą kartą nuo D. Trumpo sugrįžimo į Baltuosius rūmus pastačiusių jį į nepalankią padėtį.
Demokratų pergalės Niujorke, Naujajame Džersyje ir Virdžinijoje ypač išryškino įperkamumo klausimą, kuris yra silpnoji milijardieriaus D. Trumpo ir respublikonų partijos vieta artėjant 2026 m. vidurio kadencijos rinkimus.
Tačiau Senato respublikonai pažadėjo demokratams balsavimą dėl sveikatos draudimo, nes jei subsidijos nebus pratęstos, milijonams amerikiečių teks mokėti dvigubai daugiau už prieinamos sveikatos priežiūros planą, geriau žinomą kaip „Obamacare“.
Panašu, kad sveikatos priežiūros klausimas jau skaldo ir paties D. Trumpo koaliciją „Make America Great Again“ („Padarykime Ameriką vėl didžią“).
Pirmadienį JAV prezidentas pareiškė, esą buvusi jo sąjungininkė Marjorie Taylor Greene „paklydo“, šiai išsakius kritiškas pastabas, be kita ko ir „pasibjaurėjimą“ tuo, kad jos pačios suaugusių vaikų draudimo priemokos gali padvigubėti.
