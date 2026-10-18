Tragedija Kanzase – automobilis įsirėžė į futbolo aikštę: du žmonės žuvo

Per incidentą žuvo šešiametis berniukas ir 35 metų vyras, teigė Vičitos policijos kapitonas Aaronas Mosesas.
Sužeistųjų amžius svyruoja nuo penkerių iki 68 metų
A. Mosesas nurodė, kad 34 metų vairuotoja buvo sulaikyta. Jis neatskleidė, ar, pareigūnų nuomone, tai buvo padaryta tyčia.
„Mes vis dar stengiamės nustatyti, kaip ir kodėl tai įvyko“, – sakė jis.
Automobilyje taip pat buvo du vaikai, nurodė A. Mosesas.
Policijos viršininkas Joe Sullivanas (Džo Salivanas) teigė, kad iškart po incidento, dar prieš į įvykio vietą atvykstant gelbėtojams, žmonės „nedelsdami ėmėsi veiksmų“, kad suteiktų nukentėjusiesiems pagalbą.
„Tai buvo tikrai nuostabu, – sakė J. Sullivanas. – Tačiau manau, kad tai atspindi Vičitos bendruomenės dvasią.“
Pareigūnai nurodė, kad pavojaus visuomenei nebėra.
Merė Lily Wu (Lili Vu) paragino žmones tyrimo metu vengti šios vietos ir pavadino šią žinią širdį veriančia.
„Mano mintys ir maldos yra su visais nukentėjusiaisiais, ypač su įvykyje dalyvavusiais vaikais ir šeimomis“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė ji.
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