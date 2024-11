Tbilisyje prasidėjo naujas protestas: į gatves išėjo tūkstančiai žmonių

Skelbiama, kad į gatves išėjo keli šimtai studentų. Protestuotojai susirinko prie parlamento Rustaveli prospekte ir užblokavo eismą.

Tuo pat metu Respublikos aikštėje vyksta solidarumo mitingas, skirtas paremti žurnalistus, kurie buvo sužeisti nušviečiant vakarykštį protestą.

Pranešama, kad protestai prasidėjo ir kituose Sakartvelo miestuose.

‼️ BREAKING: A new protest has begun in #Tbilisi following the government's announcement yesterday to freeze #EU accession talks until 2028



According to "Paper Kartuli", several hundred students have gathered near the parliament on Rustaveli Avenue, blocking traffic on the…