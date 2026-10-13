Šokas Turkijoje: automobilyje rastas negyvas „Fenerbahçe“ rėmėjas

Turkijos žiniasklaida skelbia, kad gyventojai pastebėjo automobilį tuščioje aikštelėje ir pranešė policijai bei greitosios pagalbos ekipažams. 46-erių A. Emre Balli buvo rastas negyvas vairuotojo sėdynėje. Automobilis buvo užvestas.
A. Emre Balli pavardė neseniai nuskambėjo investicinio fondo byloje, kurio metu per pastarąsias dvi savaites buvo suimti 85 žmonės.
Ankstyvajame tyrimo etape prokurorai paprašė taikyti turto areštą 30 asmenų, tarp jų ir A. Emre Balli atžvilgiu. Vėliau, išklausius parodymus ir surinkus įrodymus, jam taikytos priemonės buvo panaikintos.
1980 m. Mersine gimęs A. Emre Balli Sakarijos universitete įgijo metalurgijos ir medžiagų inžinerijos išsilavinimą.
Jis ėjo vadovaujančias pareigas ir buvo partneris įmonėse, veikiančiose skaitmeninės bankininkystės, finansavimo, elektroninių pinigų, mokėjimo sistemų ir turto valdymo srityse.
Jis taip pat ėjo FKB pirmininko pareigas – tai profesinė organizacija, turinti viešosios įstaigos statusą ir veikianti finansinės nuomos, faktoringo, finansavimo ir taupymo finansavimo srityje.
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