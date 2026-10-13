Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Šokas Turkijoje: automobilyje rastas negyvas „Fenerbahçe“ rėmėjas

2026-10-13 20:06 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-13 20:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Fenerbahçe“ krepšinio komandų vardo rėmėjos „Tarfin“ valdybos pirmininkas Ali Emre Balli spalio 6 d. rastas negyvas automobilyje Stambulo Čekmekio rajone. Policija aplinkybes aiškinsis, pirminė versija – savižudybė. 

Ali Emre Balli

„Fenerbahçe“ krepšinio komandų vardo rėmėjos „Tarfin“ valdybos pirmininkas Ali Emre Balli spalio 6 d. rastas negyvas automobilyje Stambulo Čekmekio rajone. Policija aplinkybes aiškinsis, pirminė versija – savižudybė. 

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Turkijos žiniasklaida skelbia, kad gyventojai pastebėjo automobilį tuščioje aikštelėje ir pranešė policijai bei greitosios pagalbos ekipažams. 46-erių A. Emre Balli buvo rastas negyvas vairuotojo sėdynėje. Automobilis buvo užvestas.

REKLAMA

A. Emre Balli pavardė neseniai nuskambėjo investicinio fondo byloje, kurio metu per pastarąsias dvi savaites buvo suimti 85 žmonės.

Ankstyvajame tyrimo etape prokurorai paprašė taikyti turto areštą 30 asmenų, tarp jų ir A. Emre Balli atžvilgiu. Vėliau, išklausius parodymus ir surinkus įrodymus, jam taikytos priemonės buvo panaikintos.

REKLAMA
REKLAMA

1980 m. Mersine gimęs A. Emre Balli Sakarijos universitete įgijo metalurgijos ir medžiagų inžinerijos išsilavinimą.

Jis ėjo vadovaujančias pareigas ir buvo partneris įmonėse, veikiančiose skaitmeninės bankininkystės, finansavimo, elektroninių pinigų, mokėjimo sistemų ir turto valdymo srityse.

Jis taip pat ėjo FKB pirmininko pareigas – tai profesinė organizacija, turinti viešosios įstaigos statusą ir veikianti finansinės nuomos, faktoringo, finansavimo ir taupymo finansavimo srityje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų