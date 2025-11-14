 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Slovakijos ekonomikos metinis augimas trečiąjį ketvirtį spartėjo iki beveik 1 proc.

2025-11-14 15:35 / šaltinis: BNS
2025-11-14 15:35

Slovakija per trečiąjį šių metų ketvirtį sukūrė palyginamosiomis kainomis 0,9 proc. didesnį nei prieš metus bendrąjį vidaus produktą (BVP), penktadienį skelbia nacionalinė statistikos tarnyba, remdamasi išankstiniais duomenimis.

Slovakijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Slovakija per trečiąjį šių metų ketvirtį sukūrė palyginamosiomis kainomis 0,9 proc. didesnį nei prieš metus bendrąjį vidaus produktą (BVP), penktadienį skelbia nacionalinė statistikos tarnyba, remdamasi išankstiniais duomenimis.

REKLAMA
0

Ekonomikos metinis augimas spartėjo nuo 0,5 proc. balandį-birželį iki solidžiausio šiais metais.

Tokį rezultatą lėmė palankus užsienio prekybos balansas bei sustiprėjusi vidaus paklausa, nurodo „Trading Economics“.

Per metų ketvirtį (trečiąjį šių metų, palyginti su antruoju) BVP, įvertinus sezoniškumą, paaugo 0,3 proc., per ankstesnį trijų mėnesių laikotarpį didėjęs 0,2 procento.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų