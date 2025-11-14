Slovakijos ekonomikos metinis augimas trečiąjį ketvirtį spartėjo iki beveik 1 proc.

Ekonomikos metinis augimas spartėjo nuo 0,5 proc. balandį-birželį iki solidžiausio šiais metais.
Tokį rezultatą lėmė palankus užsienio prekybos balansas bei sustiprėjusi vidaus paklausa, nurodo „Trading Economics“.
Per metų ketvirtį (trečiąjį šių metų, palyginti su antruoju) BVP, įvertinus sezoniškumą, paaugo 0,3 proc., per ankstesnį trijų mėnesių laikotarpį didėjęs 0,2 procento.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!