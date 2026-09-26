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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Siaubingas incidentas: pakrantėje rasta dešimtys negyvų banginių jauniklių

2026-09-26 11:03 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-26 11:03
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Į Argentinos Valdeso pusiasalio pakrantę išmesta dešimtys negyvų banginių jauniklių. Remiantis dabartiniais duomenimis, galima jų žūties priežastis yra bakterija, galinti sukelti jauniklių sistemines ligas, pranešė Čubuto provincijos vyriausybė.

Banginis (EPA-ELTA/FLORIAN MANZ) (nuotr. Elta)

Į Argentinos Valdeso pusiasalio pakrantę išmesta dešimtys negyvų banginių jauniklių. Remiantis dabartiniais duomenimis, galima jų žūties priežastis yra bakterija, galinti sukelti jauniklių sistemines ligas, pranešė Čubuto provincijos vyriausybė.

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Kol kas nėra požymių, kad tai gali būti susiję su žmogaus veikla.

Argentinos pakrantėje rasta dešimtys negyvų banginių jauniklių

Provincijos valdžia incidentą tiria kartu su mokslininkais. Paveikti pietiniai tikrieji banginiai (Eubalaena australis). Šie gyvūnai atplaukia prie Argentinos, Brazilijos ir Urugvajaus krantų daugintis ir auginti jauniklių. Argentinos šiaurinės Patagonijos vandenyse jų susirenka daug.

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Argentinos mokslinių tyrimų tarybos „Conicet“ mokslininkas Mariano Coscarella laikraščiui „Página/12“ kalbėjo apie „ganėtinai didelį mirtingumo rodiklį“. Provincijos vyriausybė savo ruožtu atkreipė dėmesį į tai, kad kasmet žūsta tikrųjų banginių. Todėl dabartiniai atvejai esą taip pat gali būti natūralios populiacijos kaitos dalis. Nugaišusių gyvūnų skaičius gali svyruoti priklausomai nuo sezono ir net to paties sezono metu.

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Šiuo metu darbinė hipotezė yra bakterinė infekcija. Toks reiškinys jau buvo stebėtas ir kitose pasaulio vietose.

Maždaug 4 tūkst. kvadratinių kilometrų ploto Valdeso pusiasalis Šiaurės Patagonijoje yra svarbi jūrų žinduolių buveinė. Tūkstančiai jūrų liūtų, jūrų dramblių ir įvairių rūšių banginių dauginimosi ir jauniklių auginimo laikotarpiu atplaukia į pakrančių vandenis. Ten susiduria dvi jūrų srovės, todėl vandenys yra turtingi maisto medžiagų. 

1999 m. pusiasalis buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio gamtos paveldo sąrašą.

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