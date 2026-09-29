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Siaubas vidury sankryžos: į moterį trenkė žaibas

2026-09-29 13:57 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-29 13:57
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Į motociklu važiuojančią moterį Vietname trenkė žaibas, skelbia „The Sun“. Incidentas buvo nufilmuotas, įrašas plinta internete.

Siaubas vidury sankryžos: į moterį trenkė žaibas

Į motociklu važiuojančią moterį Vietname trenkė žaibas, skelbia „The Sun“. Incidentas buvo nufilmuotas, įrašas plinta internete.

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Moteris po žaibo smūgio nuvažiavo nuo kelio ir vertėsi. Ji patyrė sunkius nudegimus ir galvos traumas.

Į moterį trenkė žaibas

Ši siaubinga nelaimė įvyko ketvirtadienį Nghe An provincijoje, centrinėje Vietnamo dalyje. Tuo metu regioną siaubė smarkios liūtys.

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Už moters važiavusio automobilio vaizdo registratorius nufilmavo incidentą. Įraše matyti, kaip sankryžoje į moterį smogia žaibas. Netrukus moteris nuvažiuoja nuo kelio ir atsiduria ant žemės.

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Sukrėsti vietiniai gyventojai skubėjo padėti sužeistai moteriai. Moteris buvo skubiai nugabenta į ligoninę.

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Gydytojai teigė, kad ji patyrė galvos sužalojimą nukritusi, taip pat nudegimus ant rankų ir kaklo srityje.

Jai buvo atlikta operacija, po to ji buvo perkelta į intensyviosios terapijos skyrių, o vėliau – į nudegimų skyrių.

„Nukentėjusioji yra sąmoninga, o gyvybiniai rodikliai yra normalūs. Jos gyvybei pavojus negresia“, – cituojamas gydytojas.

Tuo metu minėtoje vietovėje siautė audra, meteorologai buvo įspėję apie žaibų, krušos ir stiprių vėjų pavojų.

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