Siaubas vidury sankryžos: į moterį trenkė žaibas

Moteris po žaibo smūgio nuvažiavo nuo kelio ir vertėsi. Ji patyrė sunkius nudegimus ir galvos traumas.
Į moterį trenkė žaibas
Ši siaubinga nelaimė įvyko ketvirtadienį Nghe An provincijoje, centrinėje Vietnamo dalyje. Tuo metu regioną siaubė smarkios liūtys.
Už moters važiavusio automobilio vaizdo registratorius nufilmavo incidentą. Įraše matyti, kaip sankryžoje į moterį smogia žaibas. Netrukus moteris nuvažiuoja nuo kelio ir atsiduria ant žemės.
Sukrėsti vietiniai gyventojai skubėjo padėti sužeistai moteriai. Moteris buvo skubiai nugabenta į ligoninę.
Gydytojai teigė, kad ji patyrė galvos sužalojimą nukritusi, taip pat nudegimus ant rankų ir kaklo srityje.
Jai buvo atlikta operacija, po to ji buvo perkelta į intensyviosios terapijos skyrių, o vėliau – į nudegimų skyrių.
„Nukentėjusioji yra sąmoninga, o gyvybiniai rodikliai yra normalūs. Jos gyvybei pavojus negresia“, – cituojamas gydytojas.
Tuo metu minėtoje vietovėje siautė audra, meteorologai buvo įspėję apie žaibų, krušos ir stiprių vėjų pavojų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.