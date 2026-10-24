Ši Europos šalis laikrodžių nebesukioja jau dešimtmečius: štai kokia to priežastis

Pažymima, kad Europos Sąjungoje diskusijos dėl laikrodžių sukiojimo atsisakymo vyksta nuo 2018 metų. Tuomet Europos Komisija pasiūlė nutraukti sezoninį perėjimą prie vasaros ir žiemos laiko, o viešosios konsultacijos parodė, kad šiai idėjai plačiai pritariama. Kaip galimas pakeitimų įsigaliojimo terminas buvo nurodyti 2021 metai, tačiau planas taip ir nebuvo įgyvendintas.
ES valstybės narės nesusitarė dėl bendros pozicijos, todėl projektas liko teisėkūros proceso etape. Dėl to daugumos ES šalių gyventojai laikrodžius vis dar persuka du kartus per metus. Tačiau ne visur taikoma tokia sistema.
Islandija sezoninio perėjimo prie vasaros ir žiemos laiko atsisakė jau prieš kelis dešimtmečius. Paskutinį kartą šioje šalyje laikrodžiai buvo persukti 1968 metų balandžio 7 dieną – tuomet laikas buvo pasuktas viena valanda į priekį. Nuo tada šalis liko prie nuolatinio laiko.
Kadangi Islandijoje nepereinama prie vasaros laiko, šalyje nėra skirtumo tarp „žiemos“ ir „vasaros“ laiko. Žiemą Islandijoje laikas viena valanda atsilieka nuo Lenkijos, o vasarą skirtumas padidėja iki dviejų valandų.
Sezoninis laiko keitimas Islandijoje buvo įvestas 1917 metais, o vėliau vėl taikytas 1939–1967 metais. 1968 metais Islandijos parlamentas priėmė sprendimą visus metus vadovautis Grinvičo laiku, arba GMT (UTC+0).
Islandija yra gana sudėtinga vieta gyventi
Leidinyje taip pat primenama, kad dėl geografinės Islandijos padėties žiemą dienos šalyje yra labai trumpos, o vasarą saulė šviečia gerokai ilgiau. Dienos šviesos trukmė keičiasi, tačiau islandai mieliau gyvena nepersukdami laikrodžių, todėl laikas šalyje išlieka nepakitęs.
Anksčiau Lenkijos pilietė A. Jastšembek interviu Lenkijos leidiniui „Interia“ papasakojo, kodėl Islandija iš tikrųjų yra gana sudėtinga vieta gyventi, ypač emigrantams.
Moteris pasakojo, kad greitai prisitaikyti jai padėjo darbas vietinėje kavinėje, kurioje ji bendravo tik su islandais ir išmoko jų kalbą. Kartu ji atkreipė dėmesį į vietos gyventojų atvirumą ir mažiau formalius tarpusavio santykius visuomenėje.
Anot A. Jastšembek, gyvenimas šiaurinėje Islandijos dalyje labai priklauso nuo oro sąlygų. Ji teigia, kad net ir kruopščiai suplanuotus reikalus gali sujaukti pūga ar uždaryti keliai.
Kita vertus, saulėtomis dienomis vietos gyventojai stengiasi kuo daugiau laiko praleisti gamtoje ir pasinaudoti palankiomis sąlygomis poilsiui.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.