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Policijai įkliuvo 38 žmones nužudęs vyras: tai, ką padarė su jų kūnais, nesuvokiama protu

2026-10-29 10:48 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-29 10:48
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38 žmonių nužudymu bei kanibalizmu kaltinamas vyras Ugandoje gali būti nubaustas mirties bausme. Įtariama, kad nusikaltimus jis vykdė 15 metų, rašo „Metro“.

Spygliuota viela (nuotr. Dainiaus Labučio)

38 žmonių nužudymu bei kanibalizmu kaltinamas vyras Ugandoje gali būti nubaustas mirties bausme. Įtariama, kad nusikaltimus jis vykdė 15 metų, rašo „Metro“.

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Mujurizi Moses gali tapti vienu liūdniausiai pagarsėjusių įtariamų serijinių žudikų Ugandos istorijoje. Jis kaltinamas įsibrovęs į namus ir mačete išžudęs ištisas šeimas.

Pirmadienį Ugandos policijos vadovas Muhoozi Kainerugaba paskelbė apie įtariamojo sulaikymą ir paviešino jo nuotrauką.

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„Džiaugiuosi galėdamas pranešti mūsų piliečiams, kad saugumo pajėgos sulaikė blogio įsikūnijimą Mujurizi Mosesą. Tai žiauriausias serijinis žudikas ir kanibalas Ugandos istorijoje“, – pareiškė M. Kainerugaba.

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„2010–2025 metais Masakoje, Ibandoje ir Kazoje jis nužudė ir suvalgė 38 žmones. Teisime jį viešai ir neabejotinai įvykdysime mirties bausmę“, – pridūrė jis.

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Policijos dokumentuose anksčiau buvo minimas įtariamas serijinis žudikas Fredas Mujulizi, dar žinomas kaip Kulaish Kamugisha. Jis buvo samdomas žudikas, siejamas su daugybe žmogžudysčių Didžiosios Masakos regione. Jo ieškota visoje šalyje – buvo platinami ieškomo asmens plakatai.

Tyrimo duomenimis, su šiuo M. Mujulizi siejami užpuolikai prieš atakas pragręždavo aukų namų sienas, o tada mačetėmis užpuldavo viduje esančius žmones.

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Per vieną žiauriausių incidentų įtariamojo bendrininkai, kaip pranešama, išgręžė skylę Sekmininkų pastoriaus Steveno Mugambe namo sienoje ir mačetėmis užpuolė visus viduje buvusius žmones.

Į policiją kreipėsi ir visuomenės nariai, teigiantys, kad įtariamasis nužudė jų artimuosius. Policija pranešė, kad tyrėjai tikrina šiuos teiginius.

Vyras buvo sulaikytas jau kelis kartus

Taip pat skelbta, kad M. Mujulizi buvo sulaikytas kelis kartus, tačiau jam pavykdavo pabėgti arba jis būdavo paleidžiamas neaiškiomis aplinkybėmis.

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2026 metų spalio 16 dieną „Uganda Radio Network“ pranešė, kad M. Mujulizi pateikti kaltinimai žmogžudyste ir prekyba žmonėmis. Jie susiję su rugsėjo 28 dieną Didžiosios Masakos regione nužudyta moterimi.

Tyrėjų teigimu, moteris buvo suviliota pažadu užmegzti romantiškus santykius, o vėliau nužudyta. Įtariama, kad tai galėjo būti ritualinė žmogžudystė.

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