Po priešiškos reakcijos ir Trumpo kritikos JAV restoranų tinklas grįžta prie senojo logotipo

Praėjusią savaitę bendrovė pristatė atnaujintą minimalistinį logotipą, kuriame nebeliko į statinę atsirėmusio senelio atvaizdo bei užrašo „Old Country Store“, o yra tik restoranų tinklo pavadinimas.
Tokie pakeitimai sukėlė pasipiktinimą internete, o konservatoriai apkaltino bendrovę, kad ji neva vadovaujasi „woke“ kultūros principais, skelbia JAV žiniasklaida.
JAV transliuotojo CBS duomenimis, ketvirtadienį paskelbus apie prekės ženklo pakeitimą, bendrovės rinkos vertė sumažėjo beveik 100 mln. dolerių.
Pirmadienį bendrovė išplatino pareiškimą, kuriame teigė, kad galėjo „tinkamiau atskleisti, kas mes esame ir kas visada būsime“, tačiau taip pat teigė, kad laikysis savo pozicijos, pridurdama, kad „Senolį“ (angl. Old Timer) ir toliau bus galima matyti restoranų tinklo valgiaraštyje, ant kelio ženklų ir jos kaimiško stiliaus parduotuvėje.
Antradienį D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ pats pakomentavo bendrovės sprendimą, sakydamas: „Cracker Barrel“ turėtų grįžti prie senojo logotipo, remdamasi klientų reakcija (pačia svarbiausia Apklausa) pripažinti klaidą ir valdyti įmonę geriau nei bet kada anksčiau“.
Praėjus kelioms valandoms, bendrovė išplatino pranešimą, kuriame teigė, kad „mes sakėme, kad išklausysime, ir išklausėme. Mūsų naujojo logotipo nebebus, o „Senolis“ liks“.
Antradienį vakare Baltieji rūmai prisiėmė nuopelnus už radikaliai pasikeitusį bendrovės sprendimą.
„Vertinu šį vakarą įvykusį pokalbį su [„Cracker Barrel“]“, – platformoje „X“ rašė personalo vadovo pavaduotojas Tayloras Budowichas.
„Jie padėkojo prezidentui D. Trumpui už tai, kad jis pasidalino nuomone jų kultinio „originalaus“ logotipo klausimu. Jie norėjo, kad prezidentas žinotų, jog jie išgirdo ir jį, ir klientų reakciją (pačią svarbiausią apklausą), ir „Senolį“ grąžins.“
