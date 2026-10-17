Po Prancūzijos – neramumai ir Belgijoje: protestuotojai niokoja pastatus, padegė šiukšliadėžes

Pastarosiomis savaitėmis vidurinių mokyklų moksleiviai rengė protestus prieš padidėjusius universitetų stojimo mokesčius, tačiau vidaus reikalų ministras Bernardas Quintinas neramumus priskyrė „organizuotam smurtui“.
Briuselio policija panaudojo ašarines dujas prieš Burso rajone susirinkusius jaunuolius, kurie mėtė butelius ir kitus sviedinius, teigė AFP žurnalistas. Policija pranešė, kad buvo sulaikyta apie 10 asmenų.
Atsiliepdami į socialiniuose tinkluose paskelbtus raginimus, anksčiau prie Belgijos sostinės centrinės geležinkelio stoties susirinko keli šimtai žmonių.
Valdžios institucijos galiausiai leido surengti eitynes, tačiau siekiant išsklaidyti grupes, kurios mėtė fejerverkus ir degius skysčius, buvo panaudotos vandens patrankos, pranešė policija.
Riaušių metu buvo padegtos šiukšliadėžės ir elektriniai paspirtukai, o Socialistų partijos biuras buvo suniokotas.
Policija taip pat panaudojo vandens patrankas, siekdama išsklaidyti mažesnes demonstrantų grupes rytiniame Lježo mieste, kuriame susidūrimai vyko ir prieš 10 dienų.
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