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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Po Prancūzijos – neramumai ir Belgijoje: protestuotojai niokoja pastatus, padegė šiukšliadėžes

2026-10-17 21:57 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-17 21:57
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Šeštadienį Briuselyje ir Lježe Belgijos policija panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas, siekdama išsklaidyti šimtus demonstrantų, dalyvaujančių protestuose prieš kylančias pragyvenimo išlaidas – panašiuose kaip ir kaimyninėje Prancūzijoje.

Vidurinių mokyklų moksleiviai Belgijos Lježo mieste protestuoja prieš švietimo reformas ir biudžeto apkarpymus. EPA/OLIVIER HOSLET

Šeštadienį Briuselyje ir Lježe Belgijos policija panaudojo ašarines dujas ir vandens patrankas, siekdama išsklaidyti šimtus demonstrantų, dalyvaujančių protestuose prieš kylančias pragyvenimo išlaidas – panašiuose kaip ir kaimyninėje Prancūzijoje.

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Pastarosiomis savaitėmis vidurinių mokyklų moksleiviai rengė protestus prieš padidėjusius universitetų stojimo mokesčius, tačiau vidaus reikalų ministras Bernardas Quintinas neramumus priskyrė „organizuotam smurtui“.

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Briuselio policija panaudojo ašarines dujas prieš Burso rajone susirinkusius jaunuolius, kurie mėtė butelius ir kitus sviedinius, teigė AFP žurnalistas. Policija pranešė, kad buvo sulaikyta apie 10 asmenų.

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Atsiliepdami į socialiniuose tinkluose paskelbtus raginimus, anksčiau prie Belgijos sostinės centrinės geležinkelio stoties susirinko keli šimtai žmonių.

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Valdžios institucijos galiausiai leido surengti eitynes, tačiau siekiant išsklaidyti grupes, kurios mėtė fejerverkus ir degius skysčius, buvo panaudotos vandens patrankos, pranešė policija.

Riaušių metu buvo padegtos šiukšliadėžės ir elektriniai paspirtukai, o Socialistų partijos biuras buvo suniokotas.

Policija taip pat panaudojo vandens patrankas, siekdama išsklaidyti mažesnes demonstrantų grupes rytiniame Lježo mieste, kuriame susidūrimai vyko ir prieš 10 dienų.

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