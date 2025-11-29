Mokslininkai įspėja: šie populiarūs maisto produktai didina demencijos riziką

Mokslininkai nustatė, kad būtent šiuos produktus vartojantys žmonės turi reikšmingai didesnę riziką susirgti kognityviniais sutrikimais, įskaitant demencijos formas, pavyzdžiui, Alzheimerio ligą.
Mokslininkai išanalizavo 4750 vyresnių nei 55 metų JAV gyventojų duomenis, stebėdami jų sveikatą septynerius metus – nuo 2014 iki 2020 metų. Kas dvejus metus dalyviai atlikdavo kognityvinius testus, kuriais buvo tikrinama atmintis, dėmesingumas ir skaičiavimo gebėjimai.
Kas kenkia labiausiai?
Tie, kurie bent kartą per dieną valgė perdirbtus mėsos produktus, tokius kaip dešrelės, dešros, kumpis ar pusgaminių mėsos produktai turėjo 17 proc. didesnę riziką susirgti kognityviniais sutrikimais.
Cukrumi saldinti gėrimai – tokie kaip gazuoti gėrimai, šaltos arbatos ar saldūs vaisių gėrimai – buvo šiek tiek mažiau žalingi. Jų mėgėjai turėjo 6 proc. didesnę tikimybę patirti atminties ir kitų smegenų funkcijų pablogėjimą
Tuo tarpu bendras suvartojamų ultraperdirbtų produktų (UPF) kiekis nebuvo taip stipriai susijęs su kognityvinių problemų rizika. Didžiausią žalą padarė būtent mėsos gaminiai ir saldūs gėrimai. Kitos UPF kategorijos – saldumynai, padažai, užkandžiai, pieno desertai, paruoštas maistas ir grūdų produktai – nerodė statistiškai reikšmingo ryšio su smegenų veiklos pablogėjimu.
Mokslininkai primena, kad 2020 m. apie 65 proc. visų maisto produktų ir 38 proc. gėrimų, kuriuos įsigijo amerikiečiai, priklausė ultraperdirbtų produktų kategorijai. Tai reiškia, kad didžioji dalis jaunimo ir pagyvenusių žmonių kasdienio raciono sudaro produktai, prisotinti dirbtiniais dažikliais, aromatais, emulsikliais ir konservantais, kurių nėra namų virtuvėje.
Atitinkamai, šis naujas tyrimas rodo, kad pacientai turi paprastą, nors ir nebūtinai lengvą, būdą apsaugoti savo smegenų sveikatą: pakeisti mitybą, kad išvengtų ultraperdirbtų mėsos gaminių ir gazuotų gėrimų.
Tyrimo autoriai teigia, kad maisto gaminimo kursai galėtų būti svarbi sveikatos priežiūros priemonė – žinojimas, ką valgyti ir kaip tai paruošti, gali būti pusė darbo, norint pasirinkti geresnį maistą.
Taigi, nors greito maisto statistika gali atrodyti bauginanti, bent jau yra aiški ir įgyvendinama strategija, kaip spręsti šią problemą.
