Lenkijoje kilo didelis gaisras: žuvo 2 ugniagesiai, 11 sužeista, dar 2 dingo be žinios

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį gyvenamajame name Poznanės Kraszewskiego gatvėje kilo gaisras ir įvyko sprogimas. Per gelbėjimo operaciją 11 ugniagesių buvo sužeisti, o du dingo be žinios.

Sekmadienio vidurdienį D. Tuskas tinkle „X“ parašė, kad du dingę ugniagesiai žuvo įvykio vietoje.

„Šiandien per gaisro gesinimo operaciją Poznanėje žuvo du ugniagesiai. Pagarba jų atminimui! Jie yra tikrieji mūsų laikų didvyriai“, – sakoma paskelbtame įraše.

D. Tuskas pridūrė, kad valstybė pasirūpins aukų šeimomis.

Kiek vėliau Poznanėje įvykusioje spaudos konferencijoje vidaus reikalų ir administravimo viceministras Wieslawas Lesniakiewiczius sakė, kad septyni ugniagesiai vis dar yra ligoninėje, o kiti jau grįžo namo. Trys pašaliniai asmenys, kurie nelaimės metu patyrė sužalojimų, tebėra hospitalizuoti.

Jis taip pat pareiškė užuojautą dviejų žuvusių ugniagesių šeimoms.

„Žuvo 34 metų kolega, turintis 12 metų patirties. 33 metų kolega, turintis 11 metų patirties, paliko du vaikus. Tai tragedija mums visiems. Šie ugniagesiai paaukojo savo gyvybes bandydami išgelbėti kitus žmones“, – kalbėjo W. Lesniakiewiczius.

Jis paskelbė apie nuodugnią nelaimės analizę, tačiau pridūrė, kad kol kas atrodo, jog gelbėjimo operacija buvo koordinuojama tinkamai.