Lenkija pirks povandeninių laivų

2025-09-24 16:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 16:09

Lenkija netrukus ketina priimti sprendimą dėl naujų povandeninių laivų įsigijimo užsienyje. Yra gauti šeši pasiūlymai, Varšuvoje sakė gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas Kamyszas, kuriuo remiasi agentūra PAP.

Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Prieš kelias dienas ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, kad sutartis bus sudaryta iki metų pabaigos. Kalbama apie trijų ar keturių povandeninių laivų pirkimą.

Lenkija sulaukė pasiūlymų iš Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Švedijos ir Pietų Korėjos, sakė ministras. 

Rusijos grėsmę jaučianti Lenkija ginkluojasi. Lenkijos karinis laivynas šiuo metu turi tik vieną sovietų gamybos povandeninį laivą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

