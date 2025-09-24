Lenkija pirks povandeninių laivų

Prieš kelias dienas ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigė, kad sutartis bus sudaryta iki metų pabaigos. Kalbama apie trijų ar keturių povandeninių laivų pirkimą.
Lenkija sulaukė pasiūlymų iš Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Švedijos ir Pietų Korėjos, sakė ministras.
Rusijos grėsmę jaučianti Lenkija ginkluojasi. Lenkijos karinis laivynas šiuo metu turi tik vieną sovietų gamybos povandeninį laivą.
