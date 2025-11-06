 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Kazachstanas: sprendimas prisijungti prie Abraomo susitarimų yra „natūralus ir logiškas“

2025-11-06 22:32 / šaltinis: BNS
2025-11-06 22:32

Kazachstanas ketvirtadienį pareiškė, kad jo sprendimas prisijungti prie vadinamųjų Abraomo susitarimų yra „natūralus ir logiškas“.

0

Tai daugiausia simbolinis žingsnis, nes ši Vidurinės Azijos respublika jau palaiko diplomatinius ryšius su Izraeliu.

„Mūsų laukiamas prisijungimas prie Abraomo susitarimų yra natūralus ir logiškas Kazachstano užsienio politikos kurso tęsinys, pagrįstas dialogu, abipuse pagarba ir regioniniu stabilumu“, – teigiama kazachų vyriausybės pranešime.

