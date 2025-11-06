Kazachstanas: sprendimas prisijungti prie Abraomo susitarimų yra „natūralus ir logiškas“

Tai daugiausia simbolinis žingsnis, nes ši Vidurinės Azijos respublika jau palaiko diplomatinius ryšius su Izraeliu.
„Mūsų laukiamas prisijungimas prie Abraomo susitarimų yra natūralus ir logiškas Kazachstano užsienio politikos kurso tęsinys, pagrįstas dialogu, abipuse pagarba ir regioniniu stabilumu“, – teigiama kazachų vyriausybės pranešime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!