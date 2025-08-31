Jemeno husiai žada suintensyvinti atakas

Irano remiami sukilėliai šeštadienį paskelbė, kad per Izraelio oro smūgį ketvirtadienį žuvo husių ministras pirmininkas Ahmedas Ghalebas Nasseras al Rahawi ir kiti pareigūnai.
Izraelio kariuomenė patvirtino smūgį Sanai, Jemeno sukilėlių kontroliuojamai sostinei, per kurį žuvo A. Gh. N. al Rahawi – aukščiausio rango pareigūnas, kuris, kaip žinoma, žuvo per virtinę Izraelio smūgių, suduotų sukilėlių taikiniams nuo karo Gazos Ruože pradžios.
Abdulas Malikas al Houthi sekmadienį Jemeno husių sukilėlių kontroliuojamos televizijos „al Masirah“ transliuotoje kalboje pažadėjo ir toliau „raketomis ir dronais pulti Izraelį“ bei eskaluoti šias atakas.
Jis pridūrė, kad pastarieji Izraelio smūgiai sukilėlių kontroliuojamose Jemeno teritorijose nesusilpnins grupuotės ir neatgrasys jos kovotojų.
Nuo 2023 metų spalio, kai palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ užpuolė Izraelį ir Gazos Ruože prasidėjo karas, husiai ne kartą leido raketas ir dronus į Izraelį.
Izraelis jau kelis mėnesius atakuoja husių taikinius, reaguodamas į sukilėlių, teigiančių, kad veikia solidarizuodamiesi su palestiniečiais, išpuolius.
Jemeno saugumo šaltinis šeštadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad husių valdžia Sanoje ir kitose vietovėse sulaikė dešimtis žmonių „įtariant bendradarbiavimu su Izraeliu“.
Husių lyderis savo kalboje teigė, kad „artimiausiomis dienomis pamatysime daugiau sėkmingų bandymų (...) užkertant kelią priešo Izraelio bandymams įvykdyti nusikaltimus prieš mūsų brangius žmones arba taikytis į oficialias institucijas ir miestus“..
