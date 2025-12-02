 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldo Trumpo gydytojas atskleidė jo sveikatos būklę: naujausia patikra sukėlė diskusijas

2025-12-02 21:57 / šaltinis: BNS
2025-12-02 21:57

Donaldo Trumpo kardiovaskulinė sveikata puiki, pirmadienį sakė jo gydytojas, remdamasis JAV prezidento magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimu, atliktu per neviešintą apsilankymą ligoninėje.

Gydytojas: MRT rodo, kad Donaldo Trumpo kardiovaskulinė sveikata puiki (nuotr. SCANPIX)

0
Tas apsilankymas vėl pakurstė susidomėjimą D. Trumpo medicinine būkle.

Respublikonų prezidentas, kuriam birželį sukaks 80, seniai kritikuojamas dėl riboto skaidrumo kalbant apie jo sveikatą. Netikėtas jo apsilankymas Walterio Reedo  medicinos centre spalio 10 dieną nebuvo įprasto metinio sveikatos patikrinimo dalis ir suteikė progą spėlioti, kodėl reikėjo tokio tyrimo.

Tačiau Baltųjų rūmų paskelbtose gydytojo Seano Barbabellos pastabose sakoma, jog MRT tyrimas buvo išimtinai prevencinis siekiant „iš anksto identifikuoti problemas, patvirtinti bendrą sveikatą ir užtikrinti, kad jis ilgam išlaikytų gyvybingumą“.

„Bendrai jo kardiovaskulinė sistema rodo puikią sveikatą. Jo pilvo vaizdinis tyrimas taip pat absoliučiai normalus. Visi svarbūs organai atrodo labai sveikai“, – sakė S. Barbabella.

MRT tyrimai dažnai naudojami siekiant aptikti tokias ligas kaip auglys, insultas, išsėtinė sklerozė ir, taip pat, ne tokias rimtas problemas, pavyzdžiui, raumens plyšimą ir uždegimą.

Pastarosiomis savaitėmis spaudžiamas reporterių D. Trumpas – seniausias žmogus, kada nors prisaikdintas JAV prezidentu – vengė atsakyti, kodėl lankėsi W. Reedo medicinos centre, ir sakė kreiptis į jo medikų komandą.

Antros kadencijos prezidento poste metu D. Trumpas dažnai būdavo matomas su mėlyne ant dešinės plaštakos. Neretai ta mėlynė būdavo maskuojama makiažo priemonėmis. Baltieji rūmai tai siejo su aspirinu, kurį prezidentas vartoja pagal esą standartinį režimą širdies ir kraujagyslių sveikatai.

Vasarą administracija atskleidė, kad D. Trumpo būklė buvo vertinama dėl kojų tinimo ir kad jam buvo diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas – dažna liga, kurią galima valdyti vaistais ar tikslinėmis procedūromis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

