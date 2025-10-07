Donaldas Trumpas: yra „reali galimybė“ pasiekti susitarimą dėl taikos Gazos Ruože

„Esame labai arti susitarimo dėl Artimųjų Rytų, kuris atneš taiką į Artimuosius Rytus“, – pareiškė žurnalistams D. Trumpas Ovaliajame kabinete, kur vyko jo susitikimas su Kanados ministru pirmininku Marku Carney.
D. Trumpas sakė, kad JAV derybininkai dalyvauja Egipte šiuo metu vykstančiose derybose. Baltieji rūmai pirmadienį skelbė, kad svarbų vaidmenį derybose atliks JAV prezidento specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir žentas Jaredas Kushneris.
„Yra reali galimybė, kad galime kažką padaryti“, – sakė D. Trumpas.
„Manau, kad yra galimybė, jog Artimuosiuose Rytuose galime pasiekti taiką. Tai yra kažkas, kas pranoksta Gazos Ruožo situaciją. Norime, kad įkaitai būtų nedelsiant paleisti“, – kalbėjo JAV prezidentas.
„Mūsų komanda dabar yra ten, kita komanda ką tik išvyko, o kitos šalys, tiesiog visos pasaulio šalys, palaikė šį planą“, – teigė jis.
D. Trumpas pridūrė, kad Jungtinės Valstijos padarys „viską, kas įmanoma, kad visi laikytųsi susitarimo“, jei „Hamas“ ir Izraelis susitars dėl ugnies nutraukimo, kad užbaigtų karą.
Pirmadienį Egipte buvo surengtos pirmosios netiesioginės derybos dėl Gazos Ruožo, kurios baigėsi „pozityvia atmosfera“.
Palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ penktadienį pareiškė esanti pasirengusi nedelsiant pradėti derybas dėl tebelaikomų Izraelio įkaitų išlaisvinimo ir karo pabaigos Gazos Ruože, palankiai įvertinusi JAV prezidento raginimą Izraeliui nutraukti palestiniečių teritorijos bombardavimą.
D. Trumpo pasiūlyme dėl taikos, kurį parėmė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu), raginama nutraukti karo veiksmus beveik dvejus metus trunkančiame konflikte, per 72 valandas paleisti įkaitus, palaipsniui Izraeliui pasitraukti iš Gazos Ruožo ir nusiginkluoti „Hamas“. Visgi pastarojo punkto islamistų grupuotė savo atsakyme tuomet nepaminėjo.
Plane taip pat tvirtinama, kad „Hamas“ ir kitos frakcijos neturės jokio vaidmens valdant Gazos Ruožą ir kad teritorijos administravimą perimtų technokratinė institucija, o pokario laikinajai tarybai vadovautų pats D. Trumpas.
