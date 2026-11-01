Darželio auklėtoja Suomijoje prabilo apie kasdienį košmarą: „Tiesą sakant, kartais bijojau“

Pranešimų apie vaikų darbuotojams toliau keliamą smurtą buvo keli šimtai. Pastaraisiais metais šie skaičiai pastebimai išaugo, pažymima leidinyje.
„Vaikas smarkiai spyrė į krūtinę. Darbas tęsėsi normaliai iki darbo dienos pabaigos, tačiau po kelių dienų nuo incidento atsirado stiprus šono skausmas, o gydytojas nustatė lūžusį šonkaulį.“
„Pietų metu vaikas pirštu impulsyviai dūrė šalia sėdėjusiam suaugusiajam į kairę akį. Į akį taip pat pateko maisto.“
„Vaikas atliko staigų sukamąjį smūgį, kurio metu spyrė man į dešinį skruostą. Nuo smūgio sudrebėjo visa galva. Skruostas ilgai skaudėjo ir buvo nutirpęs.“
Šie aprašymai – tik dalis smurto, kurį patiria Tamperės darželių ir ikimokyklinio ugdymo darbuotojai.
Be spardymo, darbuotojai buvo mušami, draskomi ir apmėtomi daiktais. Smūgių sulaukta ir šakutėmis bei tušinukais, o viename pranešime buvo pasakojama, kad 5 metų vaikas smaugė suaugusįjį.
Darbuotojų saugos požiūriu smurtas Tamperėje yra didelė problema, leidiniui pasakojo Tamperės ankstyvojo ugdymo darbų saugos įgaliotinis Petri Vuorio. Ir šis reiškinys liečia ne vien tik Tamperę.
Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos OAJ rugpjūčio mėnesį paskelbtame darbo sąlygų barometre paaiškėja, kad kas trečias respondentas darbe yra susidūręs su vaikų smurtu jų atžvilgiu.
Kai kuriems darbuotojams smurtas yra beveik kasdienis reiškinys. Taip yra, pavyzdžiui, su Eeva, tame sektoriuje dirbančia tamperiete, turinčia 20 metų darbo patirties. Mažylių ugdyme auklėtoja dirbanti Eeva pasakoja, kad nuolat susiduria su smurtu. Tai turėjo įtakos ir psichologinei pusei. Kartais ėjimas į darbą atrodo streso keliantis.
„Yle“ neskelbia tikrojo Eevos vardo ar jos darbovietės, siekiant apsaugoti vaikų privatumą.
„Tiesą sakant, kartais aš bijojau“ , – aiškino ji. Pavyzdžiui, tada, kai didelio ūgio vaikas patirdavo stiprius pykčio priepuolius ir nukreipdavo smurtą prieš ją.
Eeva pasakoja, kad kelis kartus situacija tiek pablogėdavo, jog agresyviai besielgiančiam vaikui nuraminti tekdavo kviesti policiją arba greitąją pagalbą. „Yle“ negavo policijos patvirtinimo Eevos pasakojimui.
Išaugęs nelaimingų atsitikimų ir smurto darželiuose skaičius
Smurto situacijos darbuotojus vis dažniau nuveja į nedarbingumo atostogas. OAJ teisinė vadovė Ulla Walli pasakoja, kad prieš dvejus metus trys procentai respondentų nurodė, jog smurtas lėmė nedarbingumo atostogas. Šiais metais šis skaičius jau siekė septynis.
„Be to, per pastaruosius 10 metų su smurtu susiję nelaimingi atsitikimai darbe išaugo dešimt kartų“, – sako U. Walli.
U. Walli pripažino, kad tokiam augimui iš dalies įtakos turi ir tai, kad apie incidentus dabar tiesiog pranešama daugiau ir yra mažesnė tolerancija vaikų smurtui.
Tam pritaria ir Tamperės ankstyvojo ugdymo darbų saugos įgaliotinis Petri Vuorio. Šiose pareigose jis dirba devynerius metus. Per tą laiką praneštų smurto atvejų skaičius padaugėjo kartais.
Prieš aštuonerius metus pranešimų visame mieste sulaukta maždaug 20 per mėnesį. Šiais metais iš vieno padalinio per mėnesį gali ateiti 50 pranešimų. Šiais metais pranešimų susikaupė jau daugiau nei tūkstantis.
Jeigu pranešimų iš kurio nors padalinio gaunama pastebimai daugiau nei iš kitų, į situaciją reaguojama tikrinant personalo skaičių, patalpas ir paramos poreikį.
Jis taip pat pažymėjo, kad dabartinės tendencijos neatitinka turimų galimybių: trūksta ir „nusiraminimo patalpų“ agresyviems vaikams, ir personalo, kuris turėtų laiko dirbti su tokiu vaiku.
„Vaikai turi teisę į reikalingą paramą, o darbuotojai – į saugią darbo dieną. Turi išsipildyti abu dalykai“, – aiškino specialistas.
Vaiko, kuriam reikalinga ypatinga priežiūra, negalima patalpinti į įprastą vaikų grupę – jam reikia mažesnės ir ramios aplinkos tam, kad gautų reikiamą paramą. Tamperės ankstyvojo ugdymo darbuotojai akcentavo, kad tam reikia daugiau darbuotojų ir mažesnių vaikų grupių.
„Yle“ pažymima, kad iš pranešimų matyti, jog daugelis agresyviai besielgiančių vaikų – turintys tam tikrų sveikatos diagnozių (ADHD, autizmas) mažyliai.
Pripažįstama, kad sektorių taip pat kankina darbuotojų trūkumas. Kvalifikacijos reikalavimus atitinkančių darbuotojų arba specialiųjų pedagogų nepakanka. Dabar specialiojo pedagogo laiko daugiausiai pakanka tik personalo konsultavimui.
Pasak U. Walli, vaikų agresyvaus elgesio užkulisiuose slypi ir visuomeniniai reiškiniai. Psichikos sveikatos iššūkiai, poliarizacija ir vaikus auginančių šeimų skurdas tiesiogiai atsispindi darželių kasdienybėje.
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