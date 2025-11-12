 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Čekijoje dėl paukščių gripo bus sunaikinta daugiau nei 70 tūkst. paukščių

2025-11-12 13:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 13:41

Čekijos veterinarinės priežiūros tarnyba trečiadienį pranešė pradėjusi naikinti 70 tūkst. naminių paukščių, dviejuose komerciniuose ūkiuose nustačius paukščių gripo atvejus.

Paukščių gripas Eriko Ovčarenko / BNS nuotr.

Čekijos veterinarinės priežiūros tarnyba trečiadienį pranešė pradėjusi naikinti 70 tūkst. naminių paukščių, dviejuose komerciniuose ūkiuose nustačius paukščių gripo atvejus.

REKLAMA
0

Kelios Europos šalys kovoja su paukščių gripo protrūkiu, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Vokietija ir Prancūzija įvedė apribojimus, pavyzdžiui, naminių paukščių laikymo patalpose, arba nurodė juos naikinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valstybinės veterinarijos administracijos (SVS) atstovas Petras Majeris pranešė, kad rytą ugniagesiai ir ūkių darbuotojai pradėjo naikinti paukščius anglies dioksido pripildytuose konteineriuose. 

REKLAMA
REKLAMA

Ūkyje pietiniame Valdikovo kaime paukščių gripas buvo patvirtintas antradienio rytą, numatyta sunaikinti 18 tūkst. prieš savaitę išsiritusių ančiukų ir 2 500 suaugusių ančių. Ketvirtadienį paukščių naikinimas bus tęsiamas Vidurio Čekijos Lanskruno mieste esančiame ūkyje, kuriame laikoma apie 40 tūkst. vištų ir 13 tūkst. gaidžių. 

REKLAMA

SVS paskelbė apie ypatingas prevencines priemones 10 kilometrų spinduliu nuo ūkių. Šiais metais SVS užregistravo paukščių gripą trijuose komerciniuose ir 17 nekomercinių ūkių, taip pat laukinėje gamtoje aštuoniose šalies vietose. 

2024 m. Čekijos veterinarai išpjovė daugiau nei 250 tūkst. paukščių, nes liga išplito į 10 didelių komercinių ir 43 mažesnius ūkius. 

REKLAMA
REKLAMA

Paukščių gripo protrūkiai būdingi rudeniui ir ypač paveikė kaimynę Vokietiją – iki spalio pabaigos ten teko išpjauti daugiau nei pusę milijono paukščių. 

Užkrečiamąsias gyvūnų ligas Europoje stebinti agentūra ADIS nuo liepos 1 d. iki lapkričio 5 d. Europos paukštynuose užregistravo 139 protrūkius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų