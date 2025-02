Šis išpuolis yra didžiausias kada nors Švedijoje įvykęs šaudymas mokykloje, rašo „Dailymail“.

Policijos teigimu, po siautėjimo mokykloje užpuolikas ginklą nukreipė į save.

Švedijos leidinys „Expressen“ pasidalijo 35 metų Rickardo Anderssono atvaizdu, kuris, kaip pranešė leidinys, įtariamas antradienį per šokiruojantį išpuolį suaugusių mokykloje, esančioje Erebru mieste, nušovęs dešimt žmonių.

Įstaigoje dirbanti mokytoja Lena Warenmark Švedijos visuomeniniam transliuotojui SVT teigė, kad buvo savo kabinete, kai išgirdo šūvius: „Girdėjome šaudymą visai netoli mūsų kabineto. Tai buvo turbūt dešimt šūvių.“

Ji pasakoja, kad iš pradžių vienas po kito pasigirdo keli šūviai, tuomet sekė buvo trumpa pertrauka ir tada dar keli.

Pasak Lenos Warenmark, mokykloje buvo neįprastai mažai mokinių, nes daugelis po nacionalinio egzamino išvyko namo.

Vaizdo įraše girdisi, kaip dažnai leidžiami šūviai bei matosi nuo užpuoliko bėgantys žmonės.

